Novos equipamentos de fiscalização eletrônica começam a autuar dia 16

Após mais de um mês em período de adaptação, os novos equipamentos de fiscalização eletrônica instalados nas avenidas Euclides Figueiredo, no cruzamento com a avenida Benjamin Constant, nos sentidos Sul e Norte; na Tancredo Neves, sentido Norte, no cruzamento com a rua João Géniton da Costa; e na Augusto Franco, no cruzamento da rua Francisco de Assis Delmondes Pereira Freitas, nos dois sentidos da via, passarão a autuar no dia 16 os condutores que desrespeitarem o limite máximo de velocidade permitido das avenidas, que é de 60 km/h.

O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Renato Telles, reforça que o objetivo dos radares é reduzir os índices de sinistros e dar mais segurança ao trânsito.

“Antes de instalar um radar, fazemos um estudo técnico, analisamos as demandas da população e os índices de sinistros de trânsito de tal localidade. Verificamos que as avenidas Euclides Figueiredo, Augusto Franco e Tancredo Neves, que estão entre as mais movimentadas da cidade, vêm registrando um número alto de sinistros e, inclusive, de veículos trafegando em alta velocidade. Implantamos os equipamentos, fizemos o período de adaptação dos condutores, e esperamos que com a fiscalização eletrônica os motoristas sejam mais conscientes, respeitem as sinalizações e a legislação”, declara.

Para se ter ideia, durante os primeiros 15 dias do período de adaptação dos condutores, de acordo com dados da SMTT referentes ao período de 11 a 26 de abril, 2.109 veículos passaram pelos novos radares acima da velocidade máxima permitida. Um dos condutores, por exemplo, passou pelo equipamento instalado na avenida Euclides Figueiredo, sentido Sul, a mais de 120 km/h e outros 17 veículos a mais de 100 km/h.

O excesso de velocidade está entre as principais causas de sinistros de trânsito com feridos e óbitos. “Um condutor que trafega na capital a mais de 100 km/h está adotando um comportamento extremamente perigoso não só para ele, como para as outras pessoas. Por isso, frisamos sempre a importância das boas condutas no trânsito e da conscientização de toda a população. Independente de uma via ter um equipamento de fiscalização ou não, os limites de velocidade devem ser respeitados. É dever dos condutores terem atitudes corretas no trânsito e zelar pela segurança de todos”, destaca o superintendente da SMTT, Renato Telles.

