Novos  equipamentos de fiscalização eletrônica começam autuar em Aracaju a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (16), os novos equipamentos de fiscalização eletrônica instalados em Aracaju registram autuações por excesso de velocidade.

O limite máximo de velocidade permitido é de 60 km/h. O objetivo é reduzir os índices de acidentes e dar mais segurança ao trânsito.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, informa que os radares estão localizados nas avenidas Euclides Figueiredo, no cruzamento com a avenida Benjamin Constant, nos sentidos Sul e Norte; na Tancredo Neves, sentido Norte, no cruzamento com a rua João Géniton da Costa; e na Augusto Franco, no cruzamento da rua Francisco de Assis Delmondes Pereira Freitas, nos dois sentidos da via.

Foto SMTT