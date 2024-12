Novos recursos do FGTS irão facilitar financiamentos habitacionais em 2025; entenda

Uma decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) irá permitir que pessoas físicas possam usufruir de descontos em financiamentos habitacionais no próximo ano.

Publicada na última quarta-feira, 4, a resolução CCFGTS nº 1.104/2024 destina R$ 12 bilhões em suplementação do Orçamento Operacional para o exercício de 2024, trazendo perspectivas altamente positivas para o mercado imobiliário em 2025.

Para o presidente da ADEMI, Evislan Souza, a medida fortalece o setor, especialmente no Nordeste e em Sergipe, regiões que receberão investimentos expressivos no próximo ano.

“Os recursos garantem maior acesso à casa própria para milhares de famílias, ao mesmo tempo em que impulsionam a geração de empregos e renda. Em Sergipe, temos uma oportunidade única de consolidar o mercado imobiliário como um motor de desenvolvimento econômico e social”, destacou.

Com mais de R$ 4,8 bilhões destinados à região Nordeste, a medida irá impactar de forma significativa nos segmentos de habitação popular, infraestrutura urbana e saneamento. O programa Minha Casa Minha Vida, essencial para atender à demanda habitacional de famílias de baixa renda, também sairá fortalecido.

Isso se deve ao fato de que o montante será destinado ao financiamento de programas focados na construção de habitações populares, abrangendo ações como o suporte à edificação de moradias e a oferta de empréstimos pessoais. A iniciativa busca atender famílias de baixa renda e promover o acesso a uma moradia digna, alinhando-se às diretrizes essenciais do FGTS.

Segundo Evislan Souza, esse investimento vai além do mercado imobiliário, promovendo avanços em toda a cadeia produtiva da construção civil.

“A construção civil é um dos pilares da economia. Cada projeto habitacional movimenta diversos setores, desde a produção de materiais até a geração de novos postos de trabalho. Sergipe e o Nordeste terão um papel estratégico nesse processo, e estamos prontos para transformar essas oportunidades em realizações concretas”, afirmou.

O presidente da ADEMI-SE, dotado de experiência em políticas de habitação social e no setor imobiliário, reconhece que o cenário para o ano que vem é bastante otimista.

“Estamos confiantes de que será um ano de crescimento sustentável, marcado pela inclusão social, mais moradias e o fortalecimento da economia local. Sergipe será destaque neste cenário positivo”, concluiu.

Fonte e foto assessoria