Núcleo de Apoio ao Trabalho disponibiliza 38 vagas nesta segunda-feira

Todas as segundas e quartas-feiras, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) divulga novas oportunidades de recolocação no mercado laboral, que foram intermediadas junto aos empregadores pelo Núcleo de Apoio do Trabalho (NAT). Nesta segunda-feira, 26, foram disponibilizadas 38 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência.

Dentre elas, destaque para oito oportunidades para nível de escolaridade superior, sendo elas para professor polivalente (uma vaga), professor de língua inglesa (uma vaga), analista financeiro (três vagas) e analista de qualidade (três vagas). Os interessados nestas ou em outras vagas devem se dirigir até a sede do órgão, na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital, portando RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

O NAT atende o público das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, para a realização de cadastro e posterior encaminhamento aos empregadores. A divulgação também acontece nas redes sociais (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo e-mail nat.matriz@seteem.se.gov.br .

Confira as oportunidades

3 vagas para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS) e habilitação categoria A.

1 vaga para ajudante de montador de esquadria de alumínio

Requisitos: ensino fundamental completo, habilitação A ou B.

10 vagas para auxiliar de depósito

Requisitos: ensino médio completo ou em andamento, experiência na área de logística, armazenagem, entrega ou separação de mercadoria (comprovada em CTPS).

1 vaga para promotor de vendas

Requisitos: necessário veículo próprio (carro), habilitação categoria B, ensino médio completo e disponibilidade para realizar viagens (vaga ampla para concorrência em todos os municípios).

1 vaga para orçamentista

Requisitos: curso técnico em edificações e 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para comprador

Requisitos: experiência comprovada em CTPS como comprador na área de construção civil, com compras técnicas e com o sistema SAP.

1 vaga para professor polivalente

Requisitos: nível superior completo em pedagogia e experiência em sala de aula comprovada em CTPS.

1 vaga para assistente administrativo

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), habilidade em atendimento ao público e conhecimento básico no pacote office.

1 vaga para professor de língua inglesa

Requisitos: nível superior completo em licenciatura e domínio do idioma.

1 vaga auxiliar de cozinha

Requisitos: experiência na função.

2 vagas para linheiro / oficial de rede

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS) e ensino médio completo.

1 vaga para auxiliar administrativo

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS) e ensino médio completo. Disponibilidade para trabalhar em São Cristóvão.

1 vaga para balconista

Requisitos: experiência com produtos agrícolas e ensino médio completo.

1 vaga para encarregado de pintura industrial

Requisitos: experiência na função de 6 meses (comprovada em CTPS) e fundamental completo.

2 vagas para pintor industrial

Requisitos: experiência na função de 6 meses (comprovada em CTPS) e fundamental completo.

2 vagas para ajudante prático de pintura industrial

Requisitos: experiência na função de 6 meses, fundamental completo.

2 vagas para servente de limpeza

Requisitos: experiência na função de 6 meses (comprovada em CTPS) e fundamental completo.

3 vagas para analista financeiro

Requisitos: superior completo em administração, economia, contabilidade ou áreas afins; experiência na função (comprovada em CTPS), habilitação categoria B, conhecimento avançado em Excel e em sistemas de gestão financeira; habilidade em análise de dados e em elaboração de relatórios gerenciais.

3 vagas para analista de qualidade

Requisitos: ensino superior em áreas relacionadas; experiência comprovada como analista de qualidade, em atendimento ao cliente e aplicação da metodologia 8d (comprovada em CTPS); conhecimento em ferramenta de análise de dados, habilidades avançadas de comunicação e liderança em situações de alta pressão. (certificações em qualidades serão consideradas um diferencial).