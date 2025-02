NÚCLEO DE APOIO AO TRABALHO DIVULGA 36 NOVAS VAGAS PARA O MERCADO FORMAL NESTA SEGUNDA-FEIRA

A semana começa com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulgando 36 oportunidades de emprego no mercado formal sergipano nesta segunda-feira, 17. As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e estão disponíveis tanto para candidatos com experiência prévia quanto para aqueles sem registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Além disso, há vagas afirmativas destinadas exclusivamente para mulheres.

Os interessados devem comparecer cedo ao órgão, cujo atendimento ao público ocorre das 7h às 13h, na sede localizada na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. Para se candidatar, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Pessoas com deficiência (PcD) também devem levar um laudo médico atualizado.

Nova listagem de vagas de trabalho será divulgada na próxima quarta-feira. Além disso, todas as vagas são publicadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-8865.

Confira as oportunidades

5 vagas para mecânico

Segmento: serviços automotivos

Requisitos: experiência na função.

5 vagas para trocador de óleo

Segmento: serviços automotivos

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

3 vagas para auxiliar de mecânico

Segmento: transporte

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função, habilitação B e disponibilidade para trabalhar em Nossa Senhora do Socorro.

5 vagas para açougueiro

Segmento: conveniência

Requisitos: ensino fundamental experiência na função.

5 vagas para padeiro

Segmento: conveniência

Requisitos: experiência na função.

2 vagas para auxiliar de padraria

Segmento: panificação

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para operador de forno

Segmento: fabricação de produtos de padaria e confeitaria

Requisitos: ensino fundamental incompleto e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para padeiro

Segmento: fabricação de produtos de padaria e confeitaria

Requisitos: ensino médio incompleto e mínimo de 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar de saúde bucal

Segmento: ensino

Requisitos: curso técnico na área e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para técnico de saúde bucal

Segmento: serviços de diagnóstico por imagens

Requisitos: curso técnico de saúde bucal e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para marceneiro

Segmento: construtora

Requisitos: experiência com portas e janelas.

Vagas afirmativas para mulheres

3 vagas para atendente de telemarketing

Segmento: telecomunicação

Requisitos: ensino médio completo.

3 vagas para vendedora interna

Segmento: loja de bolsas, sapatos e acessórios

Requisitos: ensino médio completo, experiência mínima de seis meses, comprovada em CTPS, disponibilidade de horário.