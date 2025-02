Número de vendas revela expansão imobiliária no estado de Sergipe

O setor imobiliário brasileiro tem registrado altas significativas ao longo dos últimos meses. Nas vendas de imóveis novos, houve um crescimento de 21,5% de janeiro a outubro de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

O segmento de médio e alto padrão registrou um aumento de 3,8% no volume de vendas e de 23,7% no valor total comercializado. Em Sergipe, a Victória Brasil Nordeste (VBN) tem comprovado os dados na prática e se destacado com um dos desempenhos mais exitosos do mercado sergipano.

Em um evento realizado com corretores e imobiliária parceria, a construtora apresentou o balanço de vendas do ano de 2024 da empresa, somando mais de R$170 milhões, em três empreendimentos: o Maravista Home Beach e o Morada do Lago, ambos na zona de expansão de Aracaju, e o Portal do Lago, em Itabaiana.

O diretor comercial da Victória Brasil, Angelo Versari, destacou que o resultado das vendas é fruto da combinação entre empreendimentos inovadores e uma equipe dedicada.

“Nós, que trabalhamos todos os dias, entendemos porque deu certo. A Victória Brasil tem entregado ao mercado sergipano projetos que aliam o máximo de sofisticação ao conforto incomparável da vida perto da natureza. Agradeço a todas as imobiliárias, a todos os corretores, a minha equipe”, ressaltou ao acrescentar que “para 2025 as perspectivas são ainda melhores”.

Esse entusiasmo é compartilhado por Leonardo Reis, diretor da Concept Imobi, uma imobiliária sergipana que atua no mercado há três anos, e foi o 1º lugar em vendas dos empreendimentos da Victória Brasil em 2024.

“O bom trabalho começa pela construtora, ela tem que dar ferramentas, ter processos bem definidos, bons produtos e boas localizações. A VBN conseguiu juntar tudo isso, o que ‘pavimenta nosso caminho’ e é por isso que tivemos um resultado tão satisfatório”, disse Leonardo Reis.

Texto e foto assessoria