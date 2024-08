NWADV lança campanha em homenagem ao Dia do Advogado

Com o tema “Conexões Jurídicas”, a campanha explora inovações e o futuro do Direito

Para comemorar o Dia do Advogado, em 11 de agosto, a Nelson Wilians Advogados (NWADV) está promovendo a campanha ‘Conexões Jurídicas’. Durante todo o mês, o escritório realizará uma série de ações internas, podcasts e artigos, destacando como as conexões humanas e tecnológicas impactam positivamente a história de clientes e a evolução do Direito.

“A campanha ‘Conexões Jurídicas’ valoriza o advogado por meio de uma série de ações que vão destacar como as conexões humanas e as novas tecnologias impactam no trabalho desses profissionais, criando formas de relacionamentos e de prestação de serviços. Uma discussão importante para hoje e para o futuro dos advogados, que precisam estar conectados com as novas tendências do mercado”, comenta Acácia Santos, do Nelson Wilians Advogados.

Com 25 anos de existência, celebrados este ano, a Nelson Wilians Advogados se destaca como uma das referências em seu segmento. Todo o material da campanha estará disponível nas redes sociais do escritório.

Programação:

Podcasts – Experiência do Cliente (CX) e novas abordagens para a satisfação do cliente O episódio vai discutir como a experiência do cliente está impactando as práticas jurídicas, a importância de implementar estratégias de CX e as novas abordagens na satisfação do cliente.

Será abordado como essas áreas estão transformando a prática do direito na era 4.0 e como os profissionais e empresas podem se preparar para essas mudanças.

Legal Ops: Otimizando a Operação Jurídica – Neste bate-papo será discutido como as operações jurídicas (Legal Ops) estão transformando a gestão e a eficiência dos departamentos jurídicos, por meio de estratégias que visam otimizar processos, reduzir custos e implementar tecnologias avançadas.

Direito e Tecnologia: Inovação Digital – No vídeo, a discussão central é como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está impactando as práticas jurídicas, além da importância do Compliance Digital e as novas abordagens no Contencioso Digital. Foi abordado como essas mudanças estão transformando a prática do direito e como os profissionais e empresas podem se preparar para as novidades.

Novos Profissionais: O Direito do Amanhã – Para fechar o especial, este episódio explora como os novos profissionais do Direito precisam se preparar para enfrentar os desafios futuros, incluindo a adaptação às inovações tecnológicas, e o desenvolvimento de habilidades que vão além do conhecimento jurídico tradicional.

Artigos

As Novas Áreas do Direito: Gaming Law, Experiência do Cliente e LGPD – No texto é explorado como essas novas áreas estão emergindo e transformando o cenário jurídico.

ESG na Antiga e na Nova Advocacia – Neste artigo, são abordados os princípios do ESG Environmental, Social and Governance, e como eles têm sido incorporados na prática jurídica, tanto nas abordagens tradicionais quanto nas modernas.

Como as Empresas Precisam Ter um Olhar Atento Diante das Novas Tecnologias e Ter um Processo Claro de Compliance – No conteúdo é tratado sobre a importância da transformação digital nas empresas e a necessidade de um processo de compliance eficaz, que impacta diretamente nos riscos e operações.

Gerenciando a Nova e a Antiga Geração no âmbito de Trabalho: Como Foi, Como É e Como Será – O artigo aborda como a interação entre diferentes gerações de profissionais tem moldado e continua a influenciar o ambiente profissional jurídico.

Sobre a Nelson Wilians Advogados

Com 25 anos de atuação no mercado, a Nelson Wilians Advogados (NWADV) está hoje em todas as capitais brasileiras e cidades estratégicas do interior do país, totalizando 29 escritórios, e conta também com representação em países da América Latina, América do Norte e Europa. Essa característica possibilita proporcionar aos clientes uma atuação jurídica ágil, moderna e eficaz nas mais variadas áreas do Direito, como direito empresarial, direito trabalhista, tributário, societário, penal estratégico, imobiliário, do agronegócio e com ações relacionadas à LGPD, entre outros. A NWADV conta hoje com aproximadamente 1.100 advogados contratados e cerca de 657 mil processos ativos sob sua responsabilidade. Além das atividades para o dia do advogado, o grupo comemora a instalação de mais uma unidade no NWGROUP na região, em Fortaleza. Com essa unidade, consolida sua atuação na região.

Texto: Ascom/NWADV

Foto: Divulgação/NWADV