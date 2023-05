NWGroup, CocoLab e Emerson Lima: marcas anunciam parceria

O economista e sócio do NWGroup – empresa especialista em soluções empresariais e financeiras, Fernando Cavalcanti, anunciou parceria do grupo com as marcas Coc0Lab e Emerson Lima. O executivo afirma que o objetivo da parceria de negócios é fomentar a atuação e expansão das marcas.

“Recentemente, anunciamos parcerias com marcas como La Sirene e Yukio e, sem dúvidas, ampliar esse rol de parceria e nichos de atuação junto a Coc0Lab e Emerson Lima, nos deixa muito felizes. A expertise dos nossos especialistas junto ao potencial e reconhecimento das marcas, são combinações de sucesso”, afirma Cavalcanti.

Fundada em 2019 por Luísa Peleja, a Coc0Lab já atendeu diversas marcas com sua principal expertise em estratégia, branding de marcas, produção de conteúdo e gestão de redes sociais. “Estou muito entusiasmada com a sociedade, pois através dela será possível ampliar a atuação da empresa a nível nacional, principalmente norte e nordeste, e explorar alguns nichos de mercado que já eram do nosso interesse, mas agora com mais força e estrutura”, celebra a empresária.

Emerson Lima, fotógrafo e empresário, possui anos de experiência com audiovisual, levando sua marca e registros para todo o mundo. “Através da fotografia e vídeo, passei a compartilhar meu olhar. Para chegar ao nível de excelência e reconhecimento internacional, são necessários estudos e aperfeiçoamento constantes. Minha arte cresce comigo”, afirma o fotógrafo.

O empresário já foi requerido em projetos para relevantes figuras do mercado, como Luiza Trajano, Michel Temer, Sabrina Sato, Vasco Vasconcelos, João Appolinário, Nelson Wilians, Michel Klein, entre outros. Internacionalmente, fotografou em mais de 10 países, entre eles: República Dominicana, Holanda, Estados Unidos, Paris, Itália e Inglaterra.

“A nível nacional ou internacional, as marcas são destaques em seus segmentos e continuam sendo. Com essa sociedade e parceria, vamos fomentar ainda mais esses mercados, cientes do potencial que possuem”, reafirma Cavalcanti.

O NWGroup, hoje, tem investido cada vez mais em soluções que auxiliem empresas a internacionalizar e expandir seus negócios. “Como grupo, nosso crescimento tem acontecido em ritmo acelerado, com resultados vultosos e que ultrapassam as metas que estabelecemos. E é o que almejamos para os nossos clientes, um crescimento sustentável que traga resultados de excelência”, afirma o executivo.

Foto assessoria

Por Cândida Oliveira