O Bloco a Galinha da Madrugada abre o carnaval em Sergipe e neste sábado,  em Pacatuba

No calendário nacional, o Carnaval ainda vai acontecer somente no mês de março. Mas em Pacatuba, a prévia começa em fevereiro, com o Bloco a Galinha da Madrugada, que vai acontecer neste sábado, dia 08. A festa é uma alusão ao Bloco o Galo da Madrugada, maior bloco de carnaval de rua do planeta e que acontece na cidade de Recife (PE), durante a festa momesca.

Em Pacatuba, o evento segue o calendário da liga nacional, que já conta com os blocos o Ovo da Madrugada, em Penedo (AL); o Pinto da Madruga, em Maceió (AL); e do tradicional e mais conhecido evento, que é o Galo da Madrugada. A festa de cada bloco segue um ciclo de semanas que antecedem o evento oficial.

“Pacatuba está ansiosa pelo Bloco a Galinha da Madrugada, que já é considerada a maior prévia carnavalesca de Sergipe. É um momento de muita alegria para os pacatubenses, que amam o carnaval e gostam de se divertir. Estamos preparando a cidade e aguardamos vocês nesse bloco que vai agitar a todos os presentes”, convida o anfitrião da festa, Alexandre Martins.

A cidade de Pacatuba já está toda enfeitada para receber a grande festa, que contará com a presença de atrações locais, como a orquestra Tijolo Quebrado e Raquel, a “boneca de Olinda mais antiga do Brasil”. Também estarão presentes os bonecos de Tadeu e Chinho, escultores tradicionais das festas de frevo pelo País.

Patrimônio Cultural

O Bloco a Galinha da Madrugada se tornou “Patrimônio Cultural de Pacatuba” no ano de 2024, graças à Lei n°356/24, aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Executivo municipal. A prévia carnavalesca vem ganhando força e promete animar os foliões. “Estamos todos prontos para receber aqueles que gostam e valorizam o tradicional carnaval de rua, com muita alegria, música e diversão”, completa Alexandre, já ansioso para o começo da festa, que promete movimentar toda a cidade.

Fonte e foto assessoria