O bom velhinho narra histórias natalinas para a criançada no RioMar Aracaju

O Ponto de Táxi do Noel – local onde as crianças se encontram com o Sr. Noel – é palco de momentos de imaginação e encanto neste Natal. Todas as quintas e sextas-feiras, o Papai Noel receberá os pequenos para sessões especiais de contação de histórias, conduzidas pelo próprio bom velhinho, em um clima de magia e diversão que irá envolver toda a família.

As atividades acontecem em duas sessões, às 18h e às 18h30, no localizado no Piso L2, em frente à Livraria Escariz. A participação é gratuita, mediante agendamento prévio pelo App RioMar Aracaju.

Para tornar a experiência ainda mais inclusiva, o shopping preparou sessões adaptadas especialmente para pessoas neurodivergentes, oferecendo um ambiente com redução de estímulos visuais e sonoros, garantindo acolhimento, conforto e segurança.

As sessões inclusivas serão realizadas nos dias 6 e 13 de dezembro, às 10h e às 11h, também no Ponto de Táxi do Noel. O acesso é gratuito, mediante agendamento no aplicativo.

Serviço

O quê? Contos de Natal com o Noel, com Papai Noel narrando lindas histórias natalinas.

Quando? Sempre às quintas e sextas, em sessões às 18h e às 18h30. Nos dias 6 e 13 de dezembro, às 10h, o bom velhinho recebe pessoas neurodivergentes para contação de história.

Onde? No Ponto de Táxi do Noel, localizado no Piso L2, em frente à Livraria Escariz.

Acesso? Gratuito, mediante agendamento através do app RioMar Aracaju.

Foto João Soares/Taina Ramos – Lotti+Caldas Comunicação