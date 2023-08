“O Conselho tem a função e o objetivo de proteger a sociedade”, diz representante Renova CRO/SE

Em entrevista ao Programa ‘Transamérica Notícias’, pela Transamérica FM 90,5, com Luiz Carlos Focca, o representante do movimento Renova CRO/SE, Thadeu Roriz, destacou acerca de não focar apenas no cirurgião-dentista, mas em toda comunidade odontológica.

“Dentro do CRO não são apenas cirurgiões-dentistas, são profissionais da odontologia, nós temos auxiliares de saúde bucal, milhares, técnicos de saúde bucal, THD e o ACD, que pagam anuidade e não tem voz e nem voto. Nós temos uma proposta para levar eles para dentro do Conselho Regional de forma regular para ouvi-los. Nós temos propostas para os auxiliares e técnicos da área da odontologia, mesmo sem votar, e por mim eles tinham, sim, direito ao voto, que seja proporcional como em outros categorias”, frisou.

Dando continuidade sobre o tema, Thadeu falou da compromisso do Conselho em proteger a sociedade. “O Conselho tem a função e o objetivo de proteger a sociedade, através de fiscalização, orientação, especialmente orientação. Nós temos que orientar os colegas e não punir, claro, aqueles que permanecerem no erro após uma orientação você poderia até usar da punição, mas o correto é você orientar os colegas e proteger a sociedade, além de ampliar as ações não só para cirurgiões-dentistas, mas para os THDs e o ACDs, e temos essa proposta para trazer eles para dentro de casa”, destacou.

Thadeu também discorreu sobre o papel da equipe multiprofissional interdisciplinar. “A equipe multiprofissional interdisciplinar é importante para o sucesso de qulaquer instituição e nós não podemos pensar apenas no presidente, e sim, no profissonal dos serviços gerais, nos gerentes, nos coordenadores, nós temos que pensar em todos os profissionais que envolvem a odontologia e que não são apenas o cirurgião-dentista e sim as outras categorias já citadas”, finalizou Thadeu.

ASCOM – Movimento Renova CRO/SE