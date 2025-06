“O dia 26 de junho marca o início de um sonho que se transformou em uma missão”, diz Byron

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) celebrou, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), os 14 anos do projeto social do qual é o idealizador. Na ocasião, o parlamentar relembrou o início do sonho que ganhou o nome “Estrelas do Mar”.

“O dia 26 de junho marca o início de um sonho que se transformou em uma missão. O Projeto Estrelas do Mar era sonhado por meu primo, Ailton Kostela, um bodyboarder que acreditava que o esporte mudaria a vida de muitos jovens em situação de vulnerabilidade. Infelizmente, meu primo não teve tempo de colocá-lo em prática. Ele foi assassinado e, a partir de então, precisei ressignificar a minha dor. Junto à minha esposa, Anne, e com apoio de amigos, criamos um novo cenário para a nossa sociedade: a praia se tornou espaço para todos e o mar, um meio de inclusão social, onde crianças voam através das ondas”, contou Byron emocionado.

O projeto social é realizado todos os sábados, a partir das 9h, na Praia da Aruana, promovendo o banho de mar assistido e a prática do bodyboarding para crianças e adolescentes com ou sem deficiência ou mobilidade reduzida. São cerca de 150 pessoas envolvidas na ação, entre voluntários e assistidos. O projeto também passou a integrar comemorações da cidade e do estado, levando para outros pontos e cidades os benefícios da prática esportiva, bem como do banho de mar para aqueles que, por vezes, têm seu protagonismo esquecido.

“Eu sempre digo que todos que participam aos sábados ou de qualquer edição especial do projeto jamais saem de lá menos felizes do que chegaram. O sorriso e o amor fazem a essência do projeto. Projeto que se tornou um sonho coletivo. Uma missão vivida por tantas pessoas! Nestes 14 anos, meu desejo é que mais pessoas sejam tocadas pelo nosso sonho. Obrigado a cada um que está comigo nesta trajetória! Através dos nomes de Francine e Nilan, eu abraço e agradeço a todos vocês: assistidos, familiares dos assistidos, nossos voluntários, as universidades parceiras, minha família, todos os amigos, assim como a esta Casa, à Prefeitura de Aracaju e ao Governo do Estado, pelo espaço que sempre nos deram junto à sociedade. Eu sou muito mais feliz há 14 anos!”, encerrou Byron, recebendo o carinho dos amigos parlamentares.

Para conhecer mais sobre o projeto, acesse nas redes sociais: @projetoestrelasdomar.

Por Jacqueline Reis