Instituto Federal oferece mais de mil vagas para o segundo semestre de 2025

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) lançou editais do Processo Seletivo para ingresso no segundo semestre letivo de 2025. Ao todo, são ofertadas 1.264 vagas, sendo 839 para cursos técnicos subsequentes (para quem já concluiu o ensino médio) e 425 para cursos de graduação. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Aracaju, Estância, Lagarto, Itabaiana, São Cristóvão, Propriá, Socorro e Tobias Barreto.

Para os cursos de graduação, a seleção será realizada por meio das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aceitando resultados de edições entre 2014 e 2024. Já os candidatos aos cursos técnicos subsequentes serão classificados por sorteio eletrônico público, garantindo maior democratização do acesso às vagas. Em ambos os casos, é necessário comprovar a conclusão do ensino médio no ato da matrícula.

Cotas

O Processo Seletivo segue as diretrizes da Lei nº 14.723/2023, que atualiza a política de cotas no país. Metade das vagas é reservada a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro dessa reserva, há subdivisões para candidatos com renda familiar de até 1 salário mínimo per capita, além de critérios étnico-raciais (pretos, pardos e indígenas), pessoas com deficiência e oriundos da educação do campo, de acordo com os percentuais específicos do estado de Sergipe.

Oferta

Entre os cursos ofertados na graduação estão Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Licenciatura em Química, Física e Matemática, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Turismo, Agroecologia, entre outros. Já na modalidade técnica subsequente, destacam-se áreas como: Edificações, Eletrotécnica, Agroindústria, Segurança do Trabalho, Manutenção e Suporte em Informática, etc.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site https://processoseletivo.ifs.edu.br, entre os dias 9 de junho e 8 de julho. Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico com seus dados, escolher o curso, campus e modalidade de concorrência, além de informar, no caso da graduação, as notas de Português e Matemática do Enem.

Aqueles que optarem por concorrer às vagas reservadas deverão apresentar documentação comprobatória conforme especificado nos editais. O IFS reforça a importância de leitura atenta dos documentos oficiais antes da inscrição, uma vez que o número gerado na inscrição servirá como identificação do candidato ao longo de todo o processo.

Cronograma