O Movimento 15 de apoio a Fabiano Feitosa tem ganhado força e conquistado novas adesões

O final de semana começou com muitas novas adesões à campanha de Fábiano Feitosa para a vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) que acontecerá no dia 19, de forma virtual. A cada dia, em cada encontro, por todo o estado, novas pessoas manifestam seu apoio ao advogado eleitoral, Fabiano Feitosa.

Neste sábado, 08, essa adesão à campanha do Movimento 15 começou com um café da manhã para os apoiadores de Fabiano, advogados de vários municípios, de todas as áreas e jovens advogados que se inspiram na sua trajetória conduzida com simplicidade, serenidade e verdade.

Logo em seguida, Fabiano Feitosa foi à feijoada promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, que aconteceu no Clube da Caixa. O evento foi marcado pela alegria e interação, por onde passava ele recebia carinho, respeito e manifestações sinceras de apoio. Todos queriam tirar fotos, abraçar e dizer, olhando em seus olhos, que sentem que Fabiano Feitosa tem todos os pré-requisitos para representar a advocacia sergipana no Tribunal de Justiça, por sua postura, seu notório saber jurídico, o seu propósito de representar com verdade e de forma acessível a advocacia sergipana, sempre com muito respeito, diálogo e compromisso com a Justiça.

“Trago comigo a experiência de quem vive a advocacia na prática, conhece os desafios da profissão e acredita no valor de uma representação construída com trabalho e dignidade. A minha caminhada é e sempre será pautada pela ética, pela lealdade e pelo respeito à nossa classe. Aproveito para agradecer o carinho e as manifestações de apoio que tenho recebido por telefone, pessoalmente, por minha rede social. Isso fortalece e me dá a certeza de que estou no caminho certo”, enfatizou Fabiano Feitosa.

Texto e foto assessoria