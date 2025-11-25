O Mundo é um Moinho: Nino Karvan canta Cartola, dia 28 de novembro, na Casa do Mangue

Após duas apresentações marcantes e celebradas pelo público — uma estreia vibrante no Café da Gente Sergipana e uma noite inesquecível na Casa do Mangue — o espetáculo O Mundo é um Moinho: Nino Karvan canta Cartola retorna ao aconchegante espaço às margens do rio para mais uma edição especial. A apresentação acontecerá no dia 28 de novembro de 2025, sexta-feira, às 20h, reafirmando o sucesso de um concerto que já se tornou referência na cena musical sergipana.

Interpretado por Nino Karvan, o show presta um tributo intimista e profundamente sensível a Cartola, um dos maiores poetas do samba. Mangueirense de alma e apaixonado pela obra do compositor desde cedo, Nino revisita canções que o acompanham desde a juventude. Sua trajetória dialoga com o gênero há décadas — do projeto Samba Nosso Samba (2003) ao álbum No Romper da Madrugada (2016) — e agora ganha nova força neste mergulho dedicado ao repertório cartoliano.

A proposta musical segue o formato que encantou o público: sem percussão, apenas voz, bandolim e violão de sete cordas. Ao lado de Fernando Freitas (bandolim) e Manuel Neto (violão 7 cordas), Nino revela novas nuances às melodias e harmonias de Cartola, destacando o caráter intimista, elegante e profundamente emotivo de clássicos como As Rosas Não Falam, Acontece e O Mundo é um Moinho.

E a noite começa de forma ainda mais especial: haverá um pocket show de abertura com o Duo Prado & Fernandes, apresentando o projeto Verso e Melodia. Formado pelo experiente guitarrista Sérgio Prado e pelo celebrado poeta J. Victor Fernandes, o duo cria um encontro poético-musical que prepara o espírito do público para a atmosfera afetiva e refinada que seguirá com o tributo a Cartola.

A Casa do Mangue, comandada pelo anfitrião Djenal Gonçalves, oferece o cenário perfeito para essa experiência: um ambiente charmoso, acolhedor e banhado pela brisa do rio. A noite ganha ainda mais sabor com a gastronomia primorosa da Chef Roberta Nascimento, cuja cozinha é um convite à celebração dos sentidos, harmonizando perfeitamente com a delicadeza do espetáculo.

O encontro entre música, poesia, ambiente e gastronomia promete uma noite memorável, reafirmando a grandiosidade de Cartola e celebrando a força do talento sergipano.

A produção é assinada pela Nosso Dom Produções, reafirmando seu compromisso com projetos que valorizam a arte e a identidade cultural de Aracaju.

Data: 28 de novembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Casa do Mangue – Aracaju/SE

Couvert artístico: R$ 50

Reservas: WhatsApp (79) 99193-5270

