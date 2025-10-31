O Mundo é um Moinho: Nino Karvan canta Cartola, em Aracaju

Dia 31 de outubro, sexta-feira, às 20h, na Casa do Mangue

Depois do sucesso de público e crítica da estreia no Café da Gente Sergipana, o espetáculo “O Mundo é um Moinho: Nino Karvan canta Cartola” ganha sua segunda apresentação, desta vez na charmosa Casa do Mangue, no dia 31 de outubro de 2025, sexta-feira, às 20h. O show é um tributo intimista e emocionante a um dos maiores nomes da música brasileira, reunindo Nino Karvan ao lado de dois grandes mestres do choro e do samba instrumental: Fernando Freitas no bandolim e Manuel Neto no violão de sete cordas.

Apaixonado por samba desde sempre, Nino é mangueirense de carteirinha e nutre profunda admiração por Cartola. Desde a juventude, sua obra está presente em sua vida, seja em rodas de violão ou em apresentações marcantes. Não por acaso, o artista já havia explorado o gênero em projetos anteriores: em 2003 lançou “Samba Nosso Samba, de Noel a Nós”, revisitando clássicos do gênero, e em 2016 apresentou seu quarto álbum autoral, “No Romper da Madrugada”, dedicado inteiramente ao samba. Agora, em sua nova fase, Nino volta-se ao mestre Cartola, mergulhando de forma mais intensa na poesia e nas harmonias do compositor.

A proposta do concerto é ousada e diferenciada: sem percussão, apenas voz, bandolim e violão de 7 cordas. O formato busca ressaltar os aspectos melódicos e harmônicos da obra de Cartola, dando ainda mais espaço ao caráter intimista, aconchegante e reflexivo de suas letras. Canções que atravessam gerações, como “As Rosas Não Falam”, “Acontece”, “O Mundo é um Moinho” e tantas outras, ganham novas nuances nesse diálogo refinado entre cordas e voz.

Além da boa música, a noite será uma experiência completa para os sentidos. O público poderá experimentar o melhor da gastronomia com a cozinha conceituada da talentosa Chef Roberta Nascimento, em um ambiente intimista e charmoso, embalado pela brisa do rio e pela recepção calorosa do anfitrião Djenal Gonçalves, que faz da Casa do Mangue um dos espaços mais acolhedores e especiais de Aracaju.

Com esse encontro entre arte, sabor e atmosfera, o público viverá uma noite memorável que reafirma a grandiosidade de Cartola e celebra o talento sergipano de Nino Karvan em sua plenitude.

O espetáculo tem produção da Nosso Dom Produções e promete um concerto inesquecível na Casa do Mangue, em Aracaju.

Data: 31 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Casa do Mangue – Aracaju/SE

Couvert artístico: R$ 50

Reservas: pelo WhatsApp (79) 99193-5270

Texto e foto assessoria