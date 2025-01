Posso garantir que o foco do carnaval serão os bloquinho, diz presidente da Funcaju

O presidente interino da Fundação Cultura Cidade de Aracaju (Funcaju), Fábio Uchôa, recebeu nesta terça-feira, 21, uma comissão da Liga de Blocos de Aracaju onde foram discutidos os rumos do Carnaval 2025 na capital sergipana. O encontro contou com a presença de Edson dos Santos, presidente da Liga, que esteve acompanhado de Luiz Bonfim, presidente da instituição Criliber Quilombo Urbano; Nivaldo, líder do bloco A Portelinha e da Bandinha Frevo Indomável; Cleber, presidente do Bloco da Amizade; e Antônio, colaborador da Liga.

O foco central da reunião foi o fortalecimento da cultura carnavalesca aracajuana, com ênfase nos tradicionais blocos de rua. A discussão trouxe à tona a importância de incentivar e fomentar os bloquinhos como forma de resgatar as raízes culturais e proporcionar um Carnaval democrático e inclusivo. A reunião é mais um passo na consolidação de políticas culturais do município que valorizam as manifestações populares e mantém viva a essência do Carnaval aracajuano.

Para o presidente da Liga, é necessário dar visibilidade aos blocos de rua, já que, segundo ele, essa cultura foi esquecida. “É com grande alegria e responsabilidade que nos reunimos hoje para discutir os rumos do nosso Carnaval 2025. Estamos vivendo um momento de baixa fomentação para a cultura carnavalesca de nossa cidade e a nossa união aqui é fundamental para fortalecer as raízes do nosso Carnaval. Nosso foco principal, como sempre, é a valorização dos blocos de rua, que são a verdadeira essência da festa. Precisamos continuar trabalhando para dar visibilidade a esses blocos, resgatar suas tradições e, ao mesmo tempo, garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua origem ou classe social, possam vivenciar o Carnaval com alegria e segurança”, espera Edson dos Santos.

Uma das propostas debatidas foi a criação de um edital público que permita aos blocos de rua se habilitarem para receber apoio institucional e financeiro. A iniciativa visa dar mais visibilidade aos pequenos blocos, fortalecendo a tradição do Carnaval de rua e promovendo uma maior participação popular. Além disso, a Liga também planeja trabalhar em conjunto com a Prefeitura de Aracaju para garantir a infraestrutura necessária para que os blocos possam desfilar com segurança e animação pelas ruas da cidade.

“Nossa função é acolher, receber e apoiar. Tivemos reuniões internas para idealizar os eventos desse primeiro semestre. Já discutimos sobre o carnaval e a prefeita entendeu que a melhor forma de definição de política pública é o estímulo aos bloquinhos. Nós já começamos a discutir qual seria a melhor forma de fomentar, investir e viabilizar esses blocos. Estamos amadurecendo a ideia de um edital para que os blocos se habilitem. No serviço público precisamos ter critérios e responsabilidades. O que posso garantir é que o foco do carnaval serão os bloquinhos”, afirmou Fábio Uchôa.

texto e foto AAN