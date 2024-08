O SAEE é da Capela!, reafirma a prefeita Silvany Mamlak

Em Capela, a prefeita Silvany Mamlak reafirmou que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Capela, um patrimônio municipal, não participou – e nem participará – da concessão proposta pelo Governo do Estado, como tem sido veiculado pela oposição. Segundo ela, seu compromisso foi firmado com os capelenses e é reafirmado no Plano de Governo do candidato a prefeito Júnior de Dr. Carlos Milton.

Desserviço ao povo

Ainda segundo a gestora municipal, a oposição pratica um verdadeiro desserviço ao povo propagando informações, sem nenhum fundamento, claramente se valendo do período eleitoral.