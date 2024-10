O ‘ser sergipano’ é tema de roda de conversa promovida pelo Senac

A atividade integra as ações da Semana da Sergipanidade promovida pelo Sistema Comércio

Na tarde desta quarta-feira, 16 de outubro, o Senac Sergipe promoveu a “Roda de Conversa Sergipanidade”, no auditório da Casa do Legislativo, na Praça Fausto Cardoso. O bate papo faz parte das atividades elaboradas pela instituição, dentro da programação da Semana da Sergipanidade, evento promovido pelo Sistema Fecomércio Sesc-Senac, na praça Fausto Cardoso, no centro histórico de Aracaju e que acontece até o dia 27 de outubro.

O evento reuniu pesquisadores, historiadores e defensores da cultura sergipana, com o objetivo de debater sobre o sentimento de pertencimento de “ser sergipano”. O instrutor de Turismo do Senac Sergipe e turismólogo, Paulo César de Oliveira, foi o mediador da roda.

“A Semana da Sergipanidade se enriquece cientificamente com a realização desta roda de conversa que aconteceu pela segunda vez na Casa do Legislativo. O projeto da Fecomércio, além de apresentar toda questão cultural do nosso povo, traz também o contexto científico, discutindo o que é ser sergipano e as suas curiosidades. É enriquecedor pensar e discutir o ser sergipano”, enfatizou Paulo César.

A mesa redonda contou com a coordenadora do acervo museológico do Palácio Museu, Izaura Julia; o professor da UFS e representante do Ministério da Cultura em Sergipe, Dênio Azevedo; o professor, cordelista, cantor e escritor sergipano, Chiquinho do Além Mar, e o historiador e escritor de livro sobre Sergipe, Carlos Amâncio.

“Tenho dois livros publicados sobre Sergipe, nos quais tento passar para o público esse sentimento de pertencimento e de identidade com a história e a cultura sergipana. Nesta roda de conversa, abordamos como é que esse sentimento se concretiza, como é que um conceito abstrato como sergipanidade se transforma para uma relação forte com o nosso estado, com o nosso território, com os nossos valores. Foi um bate papo muito legal e enriquecedor”, declarou Carlos Amâncio.

“Tivemos a oportunidade neste bate papo, de ouvir intelectuais que pensam a sergipanidade, em nível regional, nacional e até internacional. Esta foi apenas uma das atividades organizadas pelo Sistema Fecomércio Sesc-Senac, para a Semana da Sergipanidade, que acontece até dia 27 de outubro, aqui na Praça Fausto Cardoso, uma festa com atrações culturais, comidas típicas, artesanato, literatura sergipana, cinema e muito mais, tudo pensado para celebrar a sergipanidade”, informou Lucas Uriel.

O cordelista Chiquinho Além Mar aproveitou a roda de conversa para deixar um recado para que é “sergipano de verdade”.

“Pra ter Sergipe no peito, não é coisa de momento, não é só dizer que gosta. Tem que mostrar sentimento, exibir o seu bairrismo, senso de pertencimento. Eu amo muito Sergipe, falando aqui de verdade. Há quem pense diferente, mas tem toda a liberdade. Cada um expõe de um jeito, seu amor, seu respeito, sua sergipanidade”.

