Sergipe sediará o 7º Encontro da Jovem Advocacia do Nordeste em 2025

A II Conferência Estadual da Jovem Advocacia foi um sucesso. Foram dois dias de muito conhecimento, debates, reflexões e networking. Os mais de 700 jovens advogados inscritos participaram de 24 painéis simultâneos, que trataram de temáticas ligadas ao empreendedorismo e tecnologia no futuro da advocacia.

O presidente da Comissão Estadual da Jovem Advocacia, Lucas Albuquerque, aproveitou a oportunidade e fez o anúncio de uma grande conquista para a OAB/SE: Aracaju irá sediar de forma inédita em 2025, o 7º Encontro da Jovem Advocacia do Nordeste.

“É com muita alegria que anunciamos mais essa conquista para a advocacia de Sergipe. O menor estado da federação, o país do forró, do samba de coco e da renda irlandesa, também será palco do Encontro Nordestino da Jovem Advocacia no ano que vem. Aracaju será a capital do Nordeste, a capital da Jovem Advocacia”, ressalta Lucas.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, falou do sucesso da Conferência Estadual e da importância para a advocacia sergipana em sediar um evento tão grandioso como o Encontro Nordestino da Jovem Advocacia.

“É muito gratificante ver tantos jovens advogados e advogadas reunidos em busca de qualificação e aprimoramento profissional. A jovem advocacia é o presente e o futuro da profissão e, com as novas tecnologias, o futuro chega cada vez mais rápido ao presente de todos nós. Encerramos uma Conferência de sucesso e iniciamos a preparação do Encontro Nordestino da Jovem Advocacia, que tenho certeza que será um divisor de águas para a advocacia sergipana”, destaca.

A jovem advogada, Jéssica Carvalho, contou sobre sua experiência na Conferência e da sua expectativa para o próximo ano com o Encontro Nordestino da Jovem Advocacia. “Além da aprendizagem e conhecimento com tantas palestras enriquecedoras, esse evento é também um incentivo, um espaço de expandir os horizontes e fazer networking. Estava aqui no ano passado como estudante, agora volto como jovem advogada e, no ano que vem, estarei no Encontro Nordestino, porque tenho certeza que será um sucesso”, finaliza.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE