OAB/SE fará homenagem a advogados com mais de 40 anos de profissão

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) fará a entrega, na próxima terça-feira, 26, da medalha Gonçalo Rolemberg Leite aos advogados e advogadas com mais de 40 anos de profissão. A solenidade acontecerá no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) às 17h.

A comenda, criada pelo Conselho Seccional da OAB/SE, através da Resolução nº 08/2024, homenageia advogados e advogadas que tenham 40 anos ou mais de inscrição na Ordem e que se destacam por sua ética, dedicação e relevante contribuição à advocacia e à sociedade.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destaca que além de a advocacia ser um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, a ética profissional é essencial para a construção de uma sociedade justa e equilibrada.

“A medalha é uma maneira simbólica que o Conselho Seccional encontrou para homenagear à advocacia sênior. A honraria será concedida anualmente como reconhecimento ao compromisso desses profissionais com a justiça e os valores democráticos ao longo de sua carreira”, ressalta.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE