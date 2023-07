OAB/SE abre inscrições para XI Conferência Estadual da Advocacia

Estão abertas as inscrições para a XI Conferência Estadual da Advocacia que acontece nos dias 20 e 21 de setembro, no teatro Tobias Barreto, na capital sergipana. Com o tema “Sociedade 5.0: tecnologia como instrumento de inclusão e desafios para a advocacia”, a proposta do evento é discutir a importância da tecnologia como meio de inclusão social e os desafios que ela impõe no dia a dia da advocacia.

As inscrições estão sendo feitas através da plataforma Sympla, que pode ser acessada pelo site da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) ou pela biografia (BIO) do perfil no instagram da instituição.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, explica que a Conferência sempre aborda temas atuais e importantes para a advocacia e para a sociedade, e que nesta edição a escolha do tema foi pautada na necessidade de falar sobre a tecnologia, seus impactos e os desafios na advocacia.

“Serão dois dias de muito conhecimento no qual reuniremos grandes nomes do cenário jurídico para debater os principais temas que afetam a advocacia sergipana. E este ano a Conferência volta a ser realizada em formato presencial, após o fim das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, então, a OAB/SE convida os advogados, advogadas e estudantes de Direito para participar desse evento, congregar, trocar experiências com os colegas e discutir o futuro da advocacia e seus desafios”, enfatiza o presidente.

CONFERÊNCIA

A Conferência Estadual da Advocacia é um evento que acontece a cada três anos e reúne advogadas e advogados, estudantes e profissionais do direito para discutir temas relevantes para a advocacia e para a sociedade em geral.

A Sociedade 5.0, pilar da temática da Conferência deste ano, é um conceito que surge no contexto da quarta revolução industrial, caracterizada pela digitalização e automação de processos. Trata-se de uma sociedade em que a tecnologia é utilizada como instrumento de inclusão social, com soluções inovadoras para problemas sociais e econômicos. Nesse sentido, a advocacia tem um papel fundamental na garantia dos direitos dos cidadãos e na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

No entanto, a utilização da tecnologia na advocacia também impõe desafios, como a necessidade de adaptação às novas ferramentas e plataformas, a garantia da segurança de dados e informações confidenciais, entre outros aspectos. Por isso, a Conferência Estadual da Advocacia Sergipana se propõe a discutir esses temas e buscar soluções para os desafios que se apresentam.

Por Innuve Comunicação

ASCOM OAB/SE