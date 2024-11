OAB/SE ADOTA 500 CARTINHAS DE NATAL E CONTINUA SENDO A MAIOR PARCEIRA DA CAMPANHA PAPAI NOEL DOS CORREIOS

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) renovou nesta terça-feira, 26, a parceria com a Campanha Papai Noel dos Correios e adotou 500 cartinhas de crianças e adolescentes carentes da sociedade e das escolas da rede pública de Sergipe.

Esse é o segundo ano de parceria entre as instituições e a OAB/SE, que continua sendo a maior parceira da campanha no Estado.

A novidade da campanha desse ano é a participação das cartas de crianças e adolescentes abrigadas em Unidades de Acolhimento no Estado, fruto de um termo de cooperação firmado entre os Correios e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Mais uma vez, em um grande gesto de solidariedade e união da advocacia, a OAB/SE firma parceria com os Correios para recepcionar as cartas do Papai Noel das crianças do nosso Estado, com uma grande novidade: também vamos recepcionar, integralmente, as cartas das crianças abrigadas. Ano passado recepcionamos 500 cartinhas e este ano a meta é aumentar esse número, realizando assim o sonho de Natal de mais crianças sergipanas”, afirma Danniel Costa, presidente da OAB/SE.

O superintendente dos Correios em Sergipe, Washigton Bonfim, agradeceu a parceria da OAB/SE e destacou que, pelo segundo ano, a Ordem se torna a maior parceira da campanha em número de cartas adotadas. “São dois anos consecutivos tendo essa parceria com a OAB, um número expressivo, são 500 cartas adotadas e novamente a OAB liderando a parceria da campanha. Nós ficamos muito gratos por isso”, enfatiza.

As 500 cartinhas trazidas pela instituição serão adotadas pelos advogados, escritórios de advocacia e funcionários. As cartinhas serão distribuídas em todas as regionais, coworkings, salas de advogados e na Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE).

Campanha

A campanha “Papai Noel dos Correios” surgiu há 30 anos, e é um projeto criado pelos empregados dos Correios que, comovidos com as cartinhas recebidas pela empresa, decidiram tornar o sonho das crianças realidade. A campanha cresceu e desde 2010, que alunos da rede pública também foram convidados a enviar suas cartinhas com seus desejos de Natal.

Adoção

As cartinhas para adoção ficarão à disposição no período de 02/12 a 14/12, na sede da instituição, na Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), nos coworkings dos municípios de Aracaju, Nossa Senhora da Glória e Propriá, e nas salas da advocacia situadas nos fóruns do Estado. Os presentes deverão ser entregues até o dia 16/12, na sede da Seccional.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE