OAB/SE, ASSAPREV E IBDP REALIZAM AUDIÊNCIA PARA DISCUTIR FRAUDES NOS DESCONTOS INDEVIDOS DOS BENEFÍCIOS DO INSS

Na próxima segunda-feira, dia 19 de maio, a Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social de Sergipe (Assaprev) e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) promovem uma audiência pública para debater as crescentes denúncias de fraudes relacionadas a descontos indevidos nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O evento acontecerá das 14h às 16h, no plenário da sede da OAB/SE, em Aracaju, e tem como objetivo reunir representantes da advocacia, autoridades, instituições públicas e a sociedade civil para discutir os mecanismos utilizados nessas fraudes, os impactos causados aos beneficiários e as medidas necessárias para garantir a restituição dos valores descontados de forma indevida.

A iniciativa reforça o compromisso da OAB/SE com a defesa dos direitos dos segurados e busca promover um espaço de diálogo e ações concretas para combater essas irregularidades. A participação de toda a comunidade jurídica e da população em geral é fundamental para fortalecer a discussão.

Ascom OAB/SE – Innuve Comunicação