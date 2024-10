OAB/SE: Chapa 3 une diferentes classes de advogados em ato de apoio à Ana, Alberto e Susan

Foi ao toque vibrante dos tambores das mulheres do Grupo Batalá Sergipe e do abraço apertado de colegas de profissão que Ana Lúcia foi recepcionada por advogadas e advogados de todas as idades, vindos da capital e interior do Estado, no Ato de Lançamento da candidatura da Chapa 3, liderada por ela, rumo à presidência da OAB/SE. O evento aconteceu na noite desta terça-feira, 29, no Boteco Seo Gonzaga, no bairro Farolândia, em Aracaju.

A Chapa 3 que tem como vice o advogado Alberto Hora e a advogada Susan Manuela para a presidência da CAASE (Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe) tem como mote Devolver o respeito pela Ordem numa alusão direta ao objetivo de tornar a OAB/SE aberta a todos os profissionais da Ordem e não apenas a um grupo seleto representado pelos advogados ligados a grandes escritórios. “Vamos construir uma OAB mais participativa, inclusiva e voltada para os advogados que conhecem o chão do judiciário”, enfatizou Ana.

Durante o ato, a advogada, reconhecida pelos colegas presentes como “Mainha da advocacia” destacou que ao percorrer os escritórios em busca de apoio recebeu o sim de todos, sem titubeios. “Cada sim foi dado com muita vontade, porque é um desejo nosso termos de volta a nossa casa, termos de volta a casa da advocacia. Nós precisamos lavar toda a maquiagem que foi colocada, porque a Advocacia Contemporânea e a Advocacia Jovem estão no mesmo patamar de sofrimento. Fala-se muito do novo, e alguns dizem que o tempo de Ana passou, mas vendo a minha advocacia reunida esta noite entendo porque sentem tanto medo de Ana. Porque Ana constrói coletivamente, Ana não envolve interesses pessoais na Ordem”, discursou Ana Lúcia.

PROADV

“O PROADV é o nosso Programa de Apoio à Advocacia. Este plano propõe ‘Apoio à gestão de Carreira’ com linha de crédito exclusivo e incentivo ao empreendedorismo, com consultoria e mentorias especializadas. Propomos também uma ‘Advocacia mais Segura’, através da CAASE, todo advogado com pagamento da anuidade terá um seguro para protegê-lo em um momento de dificuldade, seja de saúde ou até mesmo instabilidade financeira. Além da ‘Anuidade Bumerangue’, ampliando a rede de benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados com novos parceiros, linhas de benefícios específicas e oferta de plano de saúde com condições especiais”, apresentou o vice presidente da Chapa 3, Alberto Hora, aos advogados presentes ao Lançamento da Chapa.

Para os jovens advogados recém-chegados à Ordem, a Chapa 3 traz o programa Meu Primeiro Token que fornecerá a primeira assinatura de certificação digital a cada novo associado, mantendo a anuidade com valor reduzido. A advogada Susan Manoela, que compõe a Chapa 3 pela presidência da Caixa de Assistência dos Advogados recordou que essa juventude sequer conhece os benefícios da CAASE. “Se perguntar a um jovem advogado o que é a CAASE, ele não sabe, ou sabe o que é, mas desconhece quais são os benefícios, não sabe o que é que lhe dá direito. A CAASE perdeu a sua função enquanto braço social da OAB, mas a gente vai resgatar isso. A gente está forte e firme nesse propósito, traremos de volta esses benefícios para a advocacia”, afirmou.

Advocacia Contemporânea e Advocacia Jovem unidas

E o apoio que Ana tem recebido da advocacia contemporânea (advogados com mais de cinco anos de atuação) e também dos jovens advogados recém-chegados à Ordem, tem apontado para um caminho de construção coletiva. É o que acredita a advogada Janei Cristina. “Estou há 16 anos advogando e ao longo deste tempo acompanhei um pouco da trajetória da OAB Sergipe. O que me trouxe aqui hoje foi esse resgate pela advocacia. A gente acredita numa mudança, na valorização em prol do coletivo, chamando não só à Jovem Advocacia, como também a Advocacia Contemporânea. O propósito é a união, a valorização de uma classe e Ana representa bem isso”, opinou.

Quem também acredita em uma advocacia melhor com Ana, Alberto e Susan é Claudiréia Pinheiro. “Eu preciso acreditar numa advocacia real e que nos represente com todos os moldes necessários para que desempenhemos um trabalho essencial ao advogado que é militante, não o advogado de fachada. Atualmente eu sinto falta de posturas mais acertadas, de um respeito institucional, não só enquanto mulher advogada, mas como um todo. O que me trouxe aqui foi justamente a busca por esse resgate. Uma ordem institucional que me represente”.

Caio Santiago é advogado há três anos, ele também fez questão demonstrar apoio ao projeto da Chapa 3. “Eu vim hoje nesse evento porque Ana e Alberto representam justamente o que eu acredito para uma OAB forte, uma Ordem que represente toda a advocacia e que construa um projeto coletivo. Não se pode fortalecer a nossa profissão sem se pensar no coletivo. É por isso que eu voto chapa três e é por isso que eu tô com o Alberto e tô com a Ana Lúcia”, disse o jovem advogado.

Por Miza Tâmara – foto assessoria