OAB/SE cria Comissão que irá atuar na defesa do rio São Francisco

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) empossou nesta terça-feira, 20, os membros da nova comissão da Ordem: a Comissão Especial do Rio São Francisco. A posse aconteceu na sede da seccional, no gabinete da presidência.

A presidente da Comissão, Manuella Vergne, ressalta que a criação desse grupo de trabalho é um marco para o estado, no que diz respeito à proteção do Rio São Francisco, e irá integrar a OAB/SE a outras seccionais que desenvolvem trabalhos em defesa do Velho Chico.

“Junho é muito importante porque é um mês dedicado a proteção do Rio São Francisco, e justamente nesse momento a OAB/SE cria essa comissão, que irá atuar de forma integrada com outras seccionais, a exemplo da Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas, que já desenvolvem esse trabalho. É um projeto que foge as fronteiras. Eu digo que nossa fronteira se chama Rio São Francisco, então, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de trazer essa luta para dentro da Ordem, a gente demonstra o trabalho em prol da sociedade que a OAB desempenha”, afirma.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, reforça o papel social da Ordem e lembra que as comissões são braços da instituição que atuam na defesa de temas específicos, importantes para a sociedade. “A OAB não é um órgão apenas que defende a advocacia, mas também uma instituição que protege a sociedade e os direitos previstos na Constituição. Hoje foi criada e empossada uma comissão que irá atuar na defesa e proteção do Rio São Francisco, que é tão importante para os nordestinos”, enfatiza.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE