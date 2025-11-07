OAB/SE divulga vencedores do 10º Concurso Cultural de Pintura, Desenho e Poesia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) divulgou, nesta quinta-feira, 6, a lista dos estudantes vencedores do 10º Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia, que neste ano teve como tema “ECA: 35 anos de luta – o que realmente conquistamos?”.
O concurso é destinado a estudantes do ensino fundamental e médio, com idades entre 6 e 18 anos incompletos, regularmente matriculados em escolas públicas das redes municipal, estadual e federal, além de alunos que participam de atividades em contraturno oferecidas por entidades da sociedade civil, terceiro setor e assistência social.
Promovida pela Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE, a iniciativa tem como objetivo estimular a conscientização sobre os direitos das crianças e adolescentes, fomentar a inclusão, incentivar a criatividade e valorizar a expressão artística do público infantojuvenil.
Os trabalhos inscritos foram avaliados pela Comissão Julgadora, formada pelos artistas sergipanos: Israel Melo Pereira Azevedo, Juciele de Oliveira Silva, Maria Leonia Garcia Costa Carvalho, Sônia Maria De Azevedo Viana, Wécio Bezerra Santos Júnior e Yolanda Dantas De Oliveira, que selecionaram os três melhores de cada modalidade e categoria. A premiação acontecerá na próxima quarta-feira, 12 de novembro de 2025, das 14h às 16h, no auditório da Caixa de Assistência aos Advogados de Sergipe (CAASE).
A competição contemplou as categorias: Categoria A (6 a 10 anos) – individual, categoria B (11 a 14 anos) – individual e Categoria C (15 a 18 anos incompletos) – individual,
além da entrega de menções honrosas.
A presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE, Thaísa Ribeiro, destacou a importância social e formativa do concurso. “O Concurso Cultural já se tornou uma ação tradicional e muito significativa para a OAB/SE. Por meio da arte, conseguimos ampliar o diálogo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e incentivar que os jovens reflitam sobre seus direitos, sua história e seu papel na sociedade. Cada trabalho enviado revela sensibilidade, aprendizado e o olhar único de crianças e adolescentes sobre temas tão importantes. É uma forma de educação cidadã que fortalece a participação social e dá voz às novas gerações”, afirmou.
Confira a lista dos vencedores:
Categoria Desenho e Pintura
Modalidade A (6 a 10 anos)
Ayla Maria Santana Santos – Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (Ribeirópolis)
Brayan Guilherme Santos Trindade – E.M.E.F. Prof. Marili Maura de Lima (Barra dos Coqueiros)
Davy Teixeira de Gois – Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (Ribeirópolis)
Emanuel de Jesus Ramos – Escola Municipal Professora Aleonara Rute Pereira (Estância)
Ítalo Henrique Francelino Oliveira – E.M.E.F. Prof. Marili Maura de Lima (Barra dos Coqueiros)
Modalidade B (11 a 14 anos)
Alice Souza Mota Ramos – Escola Estadual Professor Diomedes Santos da Silva (Nossa Senhora do Socorro)
Geovana Michelly dos Santos – Escola Municipal Dom José Thomaz (Itabaiana)
Jhonatas da Silva Santos – Escola Municipal José dos Santos (Itaporanga D’Ajuda)
Julianny Diná Passos Souza – E.M.E.F. Creuza Gomes dos Santos (Barra dos Coqueiros)
Rayane da Silva Borracha – Escola Municipal Joaquim Alves de Gois (São Miguel do Aleixo)
Modalidade C (15 a 18 anos)
Antônio Neto Rozendo de Goes – Centro de Excelência Governador Augusto Franco (Aracaju)
Cainan Rumão Sacramento – Colégio Estadual Sílvio Romero (Lagarto)
Davi Paulo de Matos – Colégio Estadual Dr. Osman Hora Fontes (Riachão do Dantas)
Guilherme Audrey Santos Ferreira – Centro de Excelência Governador Augusto Franco (Aracaju)
Hevelli Caroline da Silva Santos – Colégio Estadual Professor Zizinhas Guimarães (Laranjeiras)
Categoria Poesia
Modalidade A (6 a 10 anos)
Aylla Rayssa Santos Ribeiro – Escola Municipal Célia Franco da C. Prado (Povoado Areia Branca, Pedrinhas)
Bianca de Almeida Mendonça Prazeres – Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (Ribeirópolis)
Gabriel Cunha de Jesus – Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (Ribeirópolis)
Manuela de Jesus Andrade – Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (Ribeirópolis)
Maria Clara Oliveira Gois – Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (Ribeirópolis)
Modalidade B (11 a 14 anos)
Ana Mirely Lima dos Santos – Escola Municipal Joaquim Alves de Gois (São Miguel do Aleixo)
Andriely Conceição Santos – Escola Municipal José Santos dos Santos (Itaporanga D’Ajuda)
Anny Victoria dos Santos – E.M.E.F. Professora Creuza Gomes dos Santos (Barra dos Coqueiros)
Pietro Damacena dos Santos – Escola Municipal José Santos dos Santos (Itaporanga D’Ajuda)
Yasmin de Jesus Santos – Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (Ribeirópolis)
Modalidade C (15 a 18 anos)
Maria Clara Santos Vieira – Centro de Excelência Atheneu Sergipense (Aracaju)
Maria Heloisa Correia do Nascimento – Centro de Excelência Lourival Fontes (Riachão do Dantas)
Pedro Henrique Menezes dos Santos – Centro de Excelência Professor Gonçalo Rollemberg Leite (Aracaju)
Raí Oliveira de Andrade – Centro de Excelência Epifânio Dória (Poço Verde)
Talisson Cavalcante da Silva – Centro de Excelência Atheneu Sergipense (Aracaju)
Por Innuve Comunicação – Ascom OABSE