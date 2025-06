OAB/SE E TJ/SE FIRMAM PARCERIA PARA REALIZAR MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO NAS COMARCAS DO INTERIOR DE SERGIPE

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), por meio do Núcleo de Mediação de Conflitos (Numec), assinou nesta sexta-feira, 27, um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) para a realização de mutirões nas comarcas do interior do estado.

O presidente da OAB/SE, Danniel Alves, destacou que essa parceria tem como objetivo desafogar o sistema judiciário e atender a uma demanda da advocacia, que busca soluções para reduzir a grande quantidade de processos nas comarcas do interior.

“Esse convênio é uma cooperação com o TJSE para aprimorar ainda mais o sistema judiciário sergipano. Serão realizados mutirões nas comarcas do interior, uma parceria entre o Numec e o TJSE, com o propósito de diminuir a judicialização de processos por meio da conciliação. Essa iniciativa foi discutida durante o Colégio de Presidentes em Tobias Barreto, diante das reclamações da advocacia local sobre a quantidade de processos aguardando andamento. Essa parceria demonstra cada vez mais o protagonismo social da OAB/SE, e quem ganha com isso é a população e a advocacia”, afirmou Danniel Alves.

O primeiro mutirão será realizado no município de Riachão do Dantas, entre os dias 16 e 18 de julho. A coordenadora do Numec, Débora Lima, falou sobre a importância dessa parceria para fortalecer a cultura do diálogo.

“Teremos o primeiro mutirão de conciliação ainda em julho, e outros virão nas comarcas do interior. Essa parceria vai fortalecer a cultura do diálogo e da escuta qualificada. É a mediação chegando a mais pessoas, com o compromisso de promover transformação”, destacou Débora.

A coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJSE (Nupemec), Hercília Lima, ressaltou que a colaboração entre as instituições é fundamental para ampliar a política de tratamento adequado dos conflitos.

“Sabemos que há uma carência maior na prática de conciliação no interior do estado. Com esses mutirões, que começam em julho, vamos buscar ampliar o número de conciliações e mediações nessas regiões. Desejo que essa seja mais uma parceria de sucesso, fortalecendo os laços entre a OAB/SE e o TJSE em prol de um tratamento mais adequado dos conflitos”, finalizou Hercília.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE