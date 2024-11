OAB/SE faz homenagem à advocacia sênior com entrega de comenda Gonçalo Rollemberg

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) realizou na última terça-feira, 26, a solenidade de entrega das medalhas Gonçalo Rollemberg Leite aos advogados e advogadas com mais de 40 anos de profissão. O evento foi realizado no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE).

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, explica que o nome escolhido para a medalha homenageia o advogado Gonçalo Rollemberg Leite, membro honorário vitalício da Ordem. “Essa medalha é um justo reconhecimento a quem tanto contribuiu com a advocacia sergipana ao longo das últimas décadas. A medalha Gonçalo Rollemberg traz a valorização da família, do nosso membro honorário vitalício que deixou uma grande contribuição para nossa instituição, mas principalmente, para tantos colegas advogados que ajudaram a construir a história da OAB/SE”, afirma.

A comenda, criada pelo Conselho Seccional da OAB/SE através da Resolução nº 08/2024, homenageia advogados e advogadas com 40 anos ou mais de inscrição na Ordem e que se destacam por sua ética, dedicação e relevante contribuição à advocacia e à sociedade. “Eu tive o imenso prazer de ser o relator desse projeto, eu já tenho 38 anos de advocacia e entendo que essa é uma homenagem muito justa para esses advogados por todo trabalho prestado à sociedade sergipana e à advocacia”, declara o conselheiro e relator do projeto de criação da medalha, Alberto Maynard.

Mais de 90 advogados foram homenageados durante a solenidade, dentre eles, a advogada Heloísa Maria Alves de Aquino que há 55 anos fez sua inscrição na Ordem. “Direito tem, quem direito anda. Eu sou apaixonada pela Direito e desde criança eu dizia que seria advogada, e me realizo porque nosso direito é o que nos dá sustentação, o direito com dignidade, que é isso que o ser humano precisa. E eu só tenho a agradecer a OAB/SE por esse reconhecimento por tantos anos nessa batalha diuturna. Eu me sinto valorizada por esse reconhecimento”, ressalta.

A solenidade contou com a apresentação do Coral Advocantos e de um artista tocando saxofone. Além dos homenageados, familiares e amigos participaram deste dia de celebração.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE