OAB/SE FIRMA PARCERIA COM OS CORREIOS PARA LANÇAMENTO DO SELO COMEMORATIVO DOS 90 ANOS DA INSTITUIÇÃO

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) firmou, nesta terça-feira, 4, uma parceria histórica com os Correios para a criação e circulação do selo personalizado em comemoração aos 90 anos da instituição.

A assinatura do termo de adesão foi realizada na sede dos Correios em Aracaju e contou com a presença do presidente Danniel Costa; da secretária-geral, Andrea Leite; do diretor de prerrogativas, Erick Furtado; e do superintendente estadual dos Correios, Washington Bomfim.

O selo especial, que trará a marca comemorativa dos 90 anos da OAB/SE, será utilizado em correspondências oficiais da instituição e estará disponível também como item de coleção, fortalecendo a memória institucional da advocacia sergipana e celebrando nove décadas de lutas, conquistas e compromisso com a sociedade. Os selos comemorativos serão lançados em uma cerimônia festiva no dia 13 de outubro.

Para o presidente da OAB/SE, Danniel Costa, a iniciativa tem profundo valor simbólico. “O selo dos 90 anos é mais do que um elemento gráfico, é uma homenagem à história da advocacia sergipana, aos marcos de cidadania e às vozes que construíram essa trajetória. É uma forma de eternizar esse momento e levá-lo para além dos muros da Ordem, por meio da parceria com os Correios”, destacou.

O superintendente dos Correios em Sergipe, Washington Bomfim, celebrou a adesão e reafirmou o papel da empresa na valorização das instituições brasileiras. ”Os selos postais têm um papel histórico de registrar e divulgar momentos importantes da vida nacional. Ter a OAB/SE, com sua importância e tradição, estampada em um selo comemorativo é motivo de orgulho para os Correios e para o povo sergipano”, afirmou.

A iniciativa integra o calendário comemorativo dos 90 anos da OAB/SE, celebrado ao longo de todo o ano com ações que reforçam a defesa das prerrogativas, a valorização da advocacia e o fortalecimento da cidadania.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE