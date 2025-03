OAB/SE INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA COMBATER GOLPES PRATICADOS POR FALSOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) instituiu, através da Portaria nº 223/2025, a Comissão Especial de Enfrentamento aos Golpes dos Falsos Escritórios de Advocacia, com o intuito de que haja uma coordenação mais efetiva das atividades de repressão e prevenção a esses golpes.

A comissão é formada por oito advogados que integram a Procuradoria-Geral da OAB/SE, o Conselho Seccional, a Coordenação Estadual de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia e as Comissões de Defesa das Prerrogativas e Inteligência Artificial.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, ressalta a importância de adotar medidas mais abrangentes e específicas para combater esse tipo de golpe. “A Comissão irá atuar como uma força-tarefa, unindo esforços no intuito de adotar medidas efetivas para combater golpes que utilizam o nome de escritórios de advocacia para lesar a sociedade. Esse golpe vem sendo praticado em todo o país, e o Conselho Federal da OAB, juntamente com suas seccionais, tem desenvolvido ações de combate e conscientização para proteger à advocacia e a sociedade”, afirma.

O procurador-geral da OAB/SE, Leonardo Oliveira, coordenador da Comissão Especial de Enfrentamento aos Golpes dos Falsos Escritórios de Advocacia, explica que a Ordem já vinha adotando providências para coibir esse tipo de golpe. “A OAB/SE já adotou algumas medidas enérgicas, como a formulação de uma Notícia Crime dirigida à Delegacia de Crimes Cibernéticos e na próxima segunda-feira (24), teremos uma reunião com os delegados responsáveis pela condução do caso. Oficiamos também à presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe, visando à implementação de medidas de segurança no Portal do Tribunal, as quais são objeto de um procedimento administrativo em tramitação naquela Corte”, pontua.

A OAB/SE orienta os advogados e a população a denunciar esse tipo de prática criminosa através do e-mail juridico@oabsergipe.org.br.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE