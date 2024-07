OAB/SE promove Workshop Beleza Negra em comemoração ao Julho das Pretas

Dando continuidade às comemorações do Julho das Pretas, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) irá realizar na próxima sexta-feira, 26, o Workshop Beleza Negra. O objetivo do evento é valorizar a mulher negra, ressaltar sua beleza e as tradições afro-brasileiras.

A conselheira seccional e uma das organizadoras do evento, Anna Manuelly Nascimento, explica que o Workshop será um momento de celebração à mulher negra. O evento contará com oficinas de turbantes, maquiagem, penteados, exposição de joias e roupas africana e um desfile.

“Nós abrimos inscrição para o desfile e selecionamos as 20 primeiras adolescentes que se inscreveram e que atenderam as exigências do edital. Serão meninas negras, de escola pública, com idades entre 14 e 18 anos. Elas irão desfilar com suas próprias vestimentas, mas essas roupas deverão ressaltar e valorizar a beleza e cultura negra”, detalhou.

A organizadora explica ainda que o desfile não irá funcionar como um concurso de beleza e não escolherá vencedoras. Todas as meninas participantes serão premiadas. “Não vamos fazer um desfile para escolher uma candidata vencedora, porque entendemos que elas precisam ser coroadas, enquanto mulheres negras. Não queremos gerar uma disputa entre elas e mais uma vez colocá-las nesse lugar de competição, porque a gente já compete com corpos femininos brancos, então, a ideia, mesmo, é valorizar a beleza negra em sua diversidade”, enfatizou Manuelly.

Além do desfile e das oficinas, haverá apresentações musicais e homenagens a mulheres negras que atuam com a valorização social. O Workshop Beleza Negra acontecerá na sexta-feira, 26, das 14 às 20h, no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE). O evento é aberto a sociedade e a inscrição pode ser feita no site da Escola Superior de Advocacia de Sergipe – ESA/SE (www.esasergipe.org.br), através da doação de um quilo de alimento não perecível.

Julho das Pretas

O Julho das Pretas foi criado em 2013 pelo Instituto Odara, em Salvador (BA), com o objetivo de celebrar a luta e as conquistas das mulheres negras, além de conscientizar a sociedade sobre a importância do combate ao racismo e sexismo.

No dia 25 de julho se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha, e foi escolhido também para homenagear Tereza de Benguela, uma líder quilombola que viveu no Brasil no século XVIII. Ela foi a primeira e única mulher a governar um quilombo independente na América Latina.

Durante todo o mês de julho várias ações são realizadas para conscientizar a sociedade sobre a importância do combate ao racismo e sexismo. Este ano o Julho das Pretas da OAB/SE tem como tema a ‘Celebração dos Corpos Negros Femininos’ e o objetivo é derrubar barreiras sociais e valorizar a beleza da mulher negra.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE