OAB SERGIPE É RECONHECIDA COM O SELO ODS 2025 POR ATUAÇÃO EM DEFESA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Para as pessoas com deficiência e também para as pessoas autistas cada reconhecimento público representa um passo na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e plural. É nesse espírito que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) celebra sua classificação para receber o Selo ODS 2025, chancela internacional que certifica práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A distinção foi concedida de forma inédita na pauta das pessoas com deficiência e das pessoas autistas, reafirmando o compromisso da OAB/SE com uma advocacia inclusiva, atenta aos direitos humanos e pautada pelo respeito sem distinção. A cerimônia de entrega do selo acontecerá em 23 de outubro, no Auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe, em Aracaju. Já no dia seguinte, 24 de outubro, será revelado se a instituição também será contemplada com o Troféu de Melhores Práticas.

Um trabalho contínuo e transformador

Mais do que uma conquista simbólica, o selo consolida o caráter anticapacitista e humanista da OAB em Sergipe. Nos últimos anos, especialmente durante o triênio 2022/2024 e já no início da atual gestão (2025/2027), a instituição estruturou ações concretas voltadas à inclusão, dando protagonismo a pessoas com deficiência e pessoas autistas, além de apoio direto às suas famílias.

Esse avanço é resultado do trabalho de lideranças que há anos abraçam a causa da inclusão dentro da Ordem. Sheila Christine, pioneira nessa luta e atual presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da Seccional, e Aline Andrade, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Autismo, têm conduzido projetos de acolhimento, informação e inserção, garantindo que pessoas com deficiência e pessoas autistas conquistem visibilidade, espaço e respeito. Suas iniciativas fortaleceram o diálogo com famílias e ajudaram a construir um ambiente mais acessível e plural no seio da advocacia sergipana.

Compromisso reafirmado

Para o presidente Danniel Alves Costa, o Selo ODS 2025 não é apenas um reconhecimento institucional, mas a prova de que a advocacia sergipana ocupa posição de vanguarda no enfrentamento das desigualdades. “A Ordem reafirma seu compromisso de continuar promovendo inclusão, derrubando barreiras e assegurando que nenhuma voz seja esquecida”, afirmou.

Esse é um marco que simboliza esperança, respeito e a certeza de que lutar por direitos transforma vidas.

Texto e foto: Ascom OAB/SE