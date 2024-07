OBJETOS FURTADOS SÃO DEIXADOS EM CASA INVADIDA ENQUANTO CASAL DORMIA; “NÓS CONHECEMOS ELE”

Os objetos que foram furtados de uma casa enquanto o casal e o bebê dormiam em uma residência localizada no Conjunto Albano Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro, na madrugada do sábado (20) foram devolvidos.

O proprietário informou que os cartões de crédito, um celular e uma carta escrita à mão foram encontrados, na manhã desta terça-feira (23), na garagem do casal.

Ele disse que os objetos estavam dentro de uma sacola e foram encontrados pelo morador.

A carta diz que “o menino que pegou seu celular é daqui da Piabeta. Nós conhecemos ele e conhecemos você. Disse que você é um cabra homem que não merece passar por isso. Nos mandou devolver o seu telefone e suas coisas. Meu amigo fique sossegado ninguém mais mexe na sua casa não viu. Se você quiser liberar perdão para ele nós agradecemos, durma em paz meu amigo. Você é gente boa”.

Entenda o caso

Durante a ação criminosa, que foi flagrada por uma câmera de segurança, o criminoso chegou a entrar no quarto enquanto eles dormiam com o filho bebê e furtar um celular que estava em cima da cama, ao lado da mulher. Depois, teria fugido em uma bicicleta.

A Polícia Civil está investigando o crime. O casal vítima será ouvido nesta terça-feira. Ninguém foi preso até o momento.

SSP – Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a vítima do furto se comprometeu a comparecer na delegacia nesta terça-feira (23), onde será confirmado se os materiais furtados da residência foram de fato devolvidos.

Foto arquivo pessoal