Obra da ponte Penedo – Neópolis entra em nova etapa com mais dois pilares

Após a chegada do maquinário pesado, alguns pilares já estão sendo levantados na obra da aguardada ponte que vai ligar os municípios de Penedo (AL) e Neópolis (SE).

Às margens do Velho Chico, dois pilares já foram erguidos. Já na Rodovia Estadual SE-335, uma via de grande importância para o desenvolvimento do Baixo São Francisco, outros dois pilares já estão surgindo, entrando a obra em uma nova etapa.

Em um vídeo gravado por um transeunte, é possível ver os trabalhadores e os maquinários em ação. Nas imagens, inclusive, ele pede que os motoristas tenham cuidado ao passar pela localidade, já que a via está parcialmente interditada, com apenas uma faixa em funcionamento, devido à presença de veículos pesados que integram a obra.

A obra está a cargo do Consórcio Penedo-Neópolis, formado pelas empresas Construtora Gaspar S/A e Arteleste Construções Ltda. Com investimento de R$ 202 milhões, o projeto prevê a construção da ponte com 1,18 km de extensão e 21 metros de largura, ligando os dois estados do Nordeste por via terrestre de forma direta e moderna.

