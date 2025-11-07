Obra de duplicação da Ponte Godofredo Diniz avança para segunda etapa

A partir do dia 17 de novembro, a obra de duplicação da Ponte Godofredo Diniz, realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), entrará em uma nova fase.

Esta segunda etapa marca o avanço da estruturação da obra que inclui a cravação das estacas metálicas no leito do rio, o encamisamento e a armação das estacas, seguidos do processo de concretagem. A partir desse momento, os trabalhos se tornarão mais visíveis à população, que poderá perceber a dimensão da nova estrutura, projetada para garantir maior fluidez ao trânsito de toda a região.

Segundo o diretor de Obras Públicas da Emurb, Walter Castro, o projeto representa um marco para o desenvolvimento da capital. “Apesar das interdições parciais e temporárias no trânsito, os benefícios valerão a pena. Estamos construindo um novo equipamento que transformará um dos mais belos cartões-postais de Aracaju, com uma ponte mais moderna e segura”, disse.

A duplicação da Ponte Godofredo Diniz acontece por meio de um investimento de R$ 44.6 milhões e tem como objetivo melhorar a trafegabilidade local, além de reduzir o congestionamento em uma das áreas mais movimentadas da cidade. Com o crescimento constante da frota de veículos, a ponte atual já não comportava o volume de tráfego, especialmente nos horários de pico. A nova estrutura promete eliminar esse gargalo e garantir acessos mais rápidos e seguros aos bairros Coroa do Meio e Atalaia.

Para o superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Nelson Felipe, a duplicação da Ponte Godofredo Diniz já era algo necessário para a mobilidade urbana. “A duplicação da Ponte Godofredo Diniz é uma grande iniciativa da Prefeitura de Aracaju que vai trazer mais fluidez e segurança para o trânsito da cidade. Com o crescimento da frota de veículos, a ponte antiga já não comportava o volume de tráfego, principalmente nos horários de pico. Essa obra vai resolver um dos principais pontos de congestionamento da nossa cidade, garantindo um acesso mais rápido e tranquilo aos bairros Coroa do Meio e Atalaia. É um investimento importante para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida de quem vive e circula por Aracaju”, destaca Nelson Felipe.

O projeto prevê a construção de uma nova ponte paralela à existente, com 160 metros de extensão. A nova via contará com três faixas de rolamento de seis metros cada, ciclovia, duas passarelas para pedestres, guarda-corpos, pavimentação asfáltica de alta durabilidade, acessibilidade plena e iluminação em LED.

Com a duplicação, a capacidade de tráfego será dobrada, proporcionando uma circulação mais ágil e segura. O projeto também inclui terraplenagem e pavimentação dos acessos, criação de uma faixa adicional até a avenida Francisco Porto, ampliação do sistema de drenagem, recuperação do calçadão e reforço da sinalização horizontal e vertical, medidas que fazem parte do conjunto de ações voltadas à modernização da mobilidade urbana de Aracaju.

A execução da obra prevê o uso de mais de 3 mil toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) e quase 3 mil metros cúbicos de concreto. Também será construído um muro de gabião para contenção e proteção das encostas, além da substituição do solo mole por material arenoso, garantindo maior estabilidade à estrutura. Preocupada com o equilíbrio ambiental, a Prefeitura realizará apenas a supressão mínima da área de mangue, inferior à inicialmente prevista. Todas as ações de compensação ambiental estão sendo executadas, reforçando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento sustentável.

Foto: Ascom/Emurb