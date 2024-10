Obra estruturante aprimora a mobilidade urbana na travessa Monteiro Lobato, na Atalaia

A travessa Monteiro Lobato, no bairro Atalaia, está passando por uma transformação histórica que está repaginando a mobilidade urbana da localidade. Essa via, que antes não tinha saída, a partir da obra de urbanização que a Prefeitura de Aracaju realiza em toda a sua extensão passa a estabelecer ligação com a avenida Hildete Falcão, que era uma demanda dos moradores locais.

Parte de um projeto mais amplo que inclui também as ruas Poeta Ronaldo de Carvalho, Poeta Carlos Pena Filho, Poeta Augusto dos Anjos e a avenida Poeta Mário Quintana, vias conhecidas como as “ruas dos poetas”, a obra da travessa Monteiro Lobato leva dignidade e qualidade de vida para uma comunidade que conviveu por anos com a falta de infraestrutura básica.

O projeto, executado pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), contempla a execução de terraplenagem, de redes de drenagem e de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica e em concreto, meios-fios, acessibilidade, além de sinalização vertical e horizontal. Na fase atual, a obra avança na implantação da rede de drenagem pluvial.

Os serviços são acompanhados de perto pelos moradores. Para muitos, essa obra não representa apenas uma melhoria urbana, mas também uma transformação social e econômica. Leonardo José da Silva, de 53 anos, é porteiro e repentista, mora há dois anos na travessa Monteiro Lobato e acredita que a urbanização da via proporcionará benefícios para toda a comunidade. “Isso significa que as coisas vão melhorar, agora vamos ter uma saída, antes a rua só tinha entrada. Vai ficar ótimo”, diz.

Essa obra, de acordo com dados da Emurb, conta com investimento superior a R$ 2,6 milhões e faz parte do pacote de investimentos realizados pela Prefeitura de Aracaju com financiamento do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) no âmbito do programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’, a partir do qual o município executa 23 projetos estruturantes em toda a cidade.

Secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari destaca a importância dessas melhorias para a população da travessa e para o bairro como um todo. Segundo explica o gestor, “obras estruturantes como essa não apenas melhoram o aspecto físico do local, eliminando problemas como poeira e lama, mas também trazem um novo vigor para a comunidade”.

“As pessoas começam a valorizar suas casas e muitas vezes acabam abrindo pequenos comércios. É um reflexo direto da autoestima renovada. Já são quase 60 obras estruturantes concluídas pela cidade, e outras 14 estão em andamento. Na travessa Monteiro Lobato e nas demais ruas do bairro Atalaia estamos implantando um projeto que vai deixar um legado para essa comunidade e para toda a Aracaju”, afirma Ferrari.

Comunidade satisfeita

Tiffany Mirelli Gonçalves Sales, 26, mora na travessa desde que nasceu. Agora, com sua filha Maria Cecília, de nove meses, ela se recorda dos tempos difíceis de alagamentos e poeira, mas está otimista com o futuro. “Aqui antigamente era um chão batido, quando chovia era péssimo, alagava tudo, uma poeira danada. Abriu uma saída aqui na rua, eu gostava do jeito que era antes, mas se for para o bem da comunidade, que seja feito. Vai ficar maravilhoso quando for entregue”, vislumbra.

Calerman de Lima Santos, 37, agente aeroportuário, mora no bairro há três décadas. Para ele, as mudanças transformarão a realidade da região. “Antes, aqui era só areia e esgoto a céu aberto. Agora, com essa obra, acredito que tudo vai melhorar, desde o pavimento até o escoamento da água e o tratamento do esgoto. As crianças vão poder brincar sem risco de pegar uma doença, e a abertura da nova saída da rua vai facilitar a locomoção. Minha mãe e eu sempre sonhamos com isso, vai valorizar as casas e trazer mais qualidade de vida”, comemora.

Foto: Ascom PMA

Por Lucas Silva