Obra na Avenida Beira-Mar: SMTT recomenda rotas alternativas a partir deste sábado, em Aracaju

Com as mudanças no trânsito provocadas pelo avanço das obras do Complexo Viário Maria do Carmo Alves, na avenida Beira-Mar, em Aracaju, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas para evitar congestionamentos e transtornos na região da ponte Juscelino Kubitschek (Ponte dos Cajueiros).

Para quem vai trafegar no sentido Praia-Centro, a recomendação é seguir pela avenida Santos Dumont até a ponte Godofredo Diniz (Ponte do Riomar). Após atravessá-la, o motorista pode retomar o trajeto pela avenida Beira-Mar em direção ao centro ou optar pela avenida José Carlos Silva, antiga Heráclito Rollemberg. A partir dela, é possível acessar a avenida José Josino de Almeida, no conjunto Augusto Franco, seguir até a avenida Adélia Franco ou continuar adiante, indo em direção ao Conjunto Orlando Dantas, pegando a avenida Gasoduto e, em seguida, a avenida Augusto Franco (antiga Rio de Janeiro).

No sentido contrário, para quem sai do centro com destino à praia, duas rotas se apresentam como boas opções. A primeira é acessar a região da 13 de Julho e utilizar a ponte do Rio Mar em direção à Coroa do Meio. A segunda possibilidade é seguir pela avenida Jornalista Santos Santana, nas proximidades do Parque da Sementeira. A partir desse ponto, o condutor pode escolher entre a avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, nas imediações do Shopping Jardins, ou seguir até a avenida Adélia Franco, seguindo até a avenida José Carlos Silva.

Segundo o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, é recomendável que os condutores fiquem atentos às mudanças e se planejem. “Devido à interdição na avenida Beira-Mar, as rotas alternativas também poderão ter congestionamentos, sobretudo nos horários de pico. A gente reforça a necessidade de os condutores planejarem seus deslocamentos com antecedência. É um momento de atenção e organização. Evitar a área em obras é o melhor caminho para todos que desejam um trânsito mais fluido”, disse.

Mudanças

As mudanças na avenida Beira-Mar começam a valer a partir deste sábado, 26 de abril. Inicialmente, será bloqueado o retorno localizado em frente à saída do Parque dos Cajueiros, no sentido Centro–Praia. A partir do dia 3 de maio, uma nova etapa da obra vai interditar completamente o trecho da avenida no sentido Praia–Centro, entre o retorno em frente ao Parque dos Cajueiros e o condomínio Mansão Ville de Paris. Durante esse período, os motoristas deverão desviar à esquerda, no retorno em frente ao parque, para acessar o outro lado da via, que passará a operar temporariamente em sistema binário (mão dupla).

Os condutores que vão seguir direto para o Centro deverão desviar à direita no retorno existente em frente ao condomínio Mansão Ville de Paris, retornando à via de origem. Já para os que precisarem se dirigir para a avenida Tancredo Neves, a SMTT abrirá um novo acesso à direita, próximo à baia que permitirá o deslocamento direto para a Tancredo

Com informações e foto da SMTT