Obras da Ponte que liga cidades de Neópolis a Penedo em nova fase

O mais importante investimento em infraestrutura para desenvolver as regiões norte de Alagoas e sul de Sergipe avança para o leito do rio São Francisco. Com canteiro de obras instalado em Penedo, a construção da ponte inicia nova fase, trabalho conferido de perto pelo prefeito penedense Ronaldo Lopes.

Ao lado da Secretária Municipal de Infraestrutura, Amanda Lima, e de representantes do consórcio vencedor da licitação, formado pelas empresas Arte Leste e A. Gaspar, o gestor de Penedo que tem papel fundamental na realização da obra comentou sobre a etapa do cronograma.

“Estamos no Rio São Francisco, acompanhando a sondagem da ponte. São dois pilares iniciais, o pilar 5 e o pilar 6, que já estão sendo trabalhados dentro do rio. Cada dia mais, o sonho de todos nós, penedenses, se torna uma realidade”, destacou Ronaldo Lopes.

O Ministro dos Transportes Renan Filho também usou sua rede social para divulgar a continuidade da construção da ponte Penedo-Neópolis, ressaltando a importância para o escoamento da produção e o fortalecimento do turismo.

“Hoje nós avançamos com duas plataformas e, em breve, a população irá contar toda a estrutura necessária para promover ainda mais o desenvolvimento não só de Alagoas e de Sergipe, mas de todo o Nordeste”, descreveu o senador e ex-governador alagoano em seu Instagram.

