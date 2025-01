OBRAS DO COMPLEXO VIÁRIO MARIA DO CARMO ALVES AVANÇAM NA AVENIDA BEIRA MAR; TRECHO SERÁ INTERDITADO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), informa que, em razão da instalação dos tapumes para o início dos serviços de sondagens voltados à implantação do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, a partir da manhã do próximo sábado, 4, o trecho da Avenida Beira Mar após a ponte Presidente Juscelino Kubitschek (Parque dos Cajueiros), no sentido Praia/Centro, será parcialmente interditado.

A interdição de aproximadamente 450 metros de extensão compreende a pista de rolamento destinada aos ônibus do transporte público, ciclovia e passeio. Para garantir a segurança na trafegabilidade de pedestres e ciclistas, foi implantada uma faixa de pedestres após a ponte Juscelino Kubitschek, a fim de que estes possam atravessar para o lado oposto, bem como outra faixa 100 metros após a interseção com a Avenida Tancredo Neves, que viabiliza o retorno ao passeio e ciclovia.

Para reforçar a segurança dos condutores de veículos e pedestres, foram instaladas placas de sinalização nos dois sentidos da avenida indicando a interdição de parte da via. Com o intuito de garantir a acessibilidade aos usuários do transporte público, o ponto de ônibus situado no trecho a ser interditado foi transferido para 250 metros à frente da sua atual localização.

Segundo o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, a interdição se faz necessária uma vez que durante a execução dos serviços haverá um fluxo maior de caminhões e outros veículos no canteiro de obras. “As adequações foram definidas após diálogos, visitas e explicações técnicas por parte da empresa Constran, responsável pela construção do Complexo Viário. Compreendemos os transtornos que serão ocasionados, no entanto, a prioridade é garantir a segurança de condutores de veículos, ciclistas e pedestres no decorrer da execução da obra”, ressaltou.

O complexo viário

Constituindo-se em uma das ações estruturantes do Governo do Estado, o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves recebe investimentos iniciais da ordem de R$ 318.268.670,35, contemplando a construção de duas obras de artes especiais (OAEs): um viaduto com extensão aproximada de 180 metros, na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar; uma ponte estaiada de 360 metros, interligando a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio e ainda 2,34 km de ciclovias ao longo das avenidas Tancredo Neves, Projetada, Beira Mar e Delmiro Gouveia, contribuindo significativamente para a melhoria da mobilidade na capital.

Foto: Marcos Rodrigues