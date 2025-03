Obras em escolas da rede pública estadual continuam em ritmo acelerado em Aracaju

Previsão é de que até o fim do primeiro semestre, mais três escolas sejam entregues reformadas na capital

As obras dos centros de excelência Maria Ivanda de Carvalho Nascimento (no bairro Santos Dumont), José Rollemberg Leite (no José Conrado de Araújo) e Ivo do Prado (também no Santos Dumont) continuam em ritmo acelerado. A previsão é de que até o fim de junho, todas as unidades escolares sejam inauguradas e voltem a funcionar em seus prédios originais. As três escolas fazem parte das 37 obras em andamento da Educação e passam por ampliação, modernização e melhorias arquitetônicas.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, acompanhado da diretora de Educação de Aracaju, Gilvânia Guimarães, e do diretor do Departamento de Engenharia e Manutenção Predial da Seed, engenheiro Valdir Pinto Santos, fizeram mais uma visita aos canteiros das obras nesta segunda-feira, 10.

“São escolas estratégicas para as comunidades, que têm suas histórias com as comunidades em que estão inseridas. Fazemos visitas sempre para monitorar as obras, dar agilidade e verificar como estão sendo realizadas, com muito zelo e qualidade. São intervenções positivas que transformam em equipamentos de última geração, em estruturas de excelência em comparação a qualquer escola do país, pública ou particular”, destacou o secretário Zezinho Sobral.

No Centro de Excelência José Rollemberg Leite, são investidos cerca de R$ 3.140.269,99 na recuperação da estrutura existente, cobertura, rampas e escadas, instalações elétricas e hidrossanitárias, entre outros itens de modernização da unidade escolar. “Temos hoje trezentos alunos matriculados, e a previsão é de que, ao retornarmos para o prédio reformado, mais confortável, adaptado para a educação do ensino em tempo integral, a matricula dobre”, avalia a diretora Andreza Andrade.

No tradicional Centro de Excelência Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, unidade de ensino que conta com mais de 600 alunos matriculados e que foi uma das primeiras unidades a ofertar o ensino médio em tempo integral em Sergipe, os investimentos chegam a R$ 4.096.371,40, com serviços de reforma, ampliação e modernização, além de reparos estruturais da quadra de esportes.

A reforma era uma reivindicação antiga da população, já que são 22 salas de aula ofertando o ensino em tempo integral do 8º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. A obra contempla a recuperação total de toda a infraestrutura existente, além de melhorias das instalações elétrica e hidrossanitária, de incêndio, acessibilidade, além de investimentos em climatização, na infraestrutura de serviços, a exemplo da cantina, despensas e refeitório, e das salas e laboratórios.

No Centro de Excelência Ivo do Prado, a obra orçada em R$ 2.725.823,78 também faz parte da política de governo para universalizar a climatização das escolas estaduais, melhorar a acessibilidade, modernizar a infraestrutura e investir em quadras de esportes.

O centro passa por completa modernização e ganhará um sistema de acessibilidade com construção de rampas de acesso e banheiros adaptados. Toda a infraestrutura de telhado, pisos e revestimentos está sendo refeita, e as salas passam por adaptação para receber aparelhos de ar-condicionado, além da reforma do auditório, laboratórios de ciências e informática e melhoria das 18 salas de aula. Ao todo, são 1.124 alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio regulares.

Obras em todos os municípios

Os projetos de reforma das escolas já contemplam a climatização de todos os ambientes, além da adequação de acessibilidade e combate a incêndio e pânico. Já foram entregues nos últimos 26 meses 64 obras, entre reformas de unidades escolares e construção de quadras poliesportivas, perfazendo um total de R$ 145.194.543,05.

Mais de 37 obras estão em andamento, com foco na melhoria da infraestrutura das escolas, climatização, ampliações, reformas elétricas e melhorias na acessibilidade, o que proporciona mais conforto, segurança e um ambiente adequado para o aprendizado dos alunos.

O total de investimentos das obras em andamento chega a R$ 165.688.294,31, ou seja, R$ 110.737.651,75 na reforma de 37 escolas e quadras por todo o estado; R$ 16.950.642,56 investidos em obras de aumento de carga para que todas as escolas da rede pública estadual de ensino estejam climatizadas até o fim do governo, e mais R$ 38 milhões na elaboração de projetos, atualização cadastral e reformas complementares.

Foto: Sávio Caliel

Assessoria de Comunicação da SEDUC