Obras emergenciais da Iguá Sergipe avançam no interior do estado

A Iguá Sergipe avança na implantação de quatro obras emergenciais em seis municípios do interior do estado. Com essas frentes, serão implantados 59 km de novas adutoras até o final do segundo semestre de 2025, contemplando mais de 70 mil moradores em Poço Redondo, Porto da Folha, Itabaiana, Moita Bonita, Lagarto e Riachão do Dantas.

As intervenções, que começaram ainda durante a fase de operação assistida da concessão, foram solicitadas pelo Governo do Estado diante da urgência em resolver situações críticas de desabastecimento que afetavam famílias sergipanas.

Cada projeto tem características específicas, adaptadas às necessidades locais, mas todas têm como objetivo final garantir a regularidade do abastecimento. Em Poço Redondo, a intervenção envolve a implantação do sistema de captação, sob responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), e ampliação da infraestrutura de distribuição, executada pela Iguá Sergipe. Já em Lagoa do Rancho, no município de Porto da Folha, está em execução a implantação de uma nova adutora de água tratada para atender comunidades com histórico de abastecimento intermitente.

Em Riachão do Dantas, as equipes atuam na substituição de trechos críticos de rede e na instalação de reservatórios que irão ampliar a capacidade de armazenamento e reduzir as interrupções. Em Itabaiana, obra mais recente, foi iniciada a implantação de um novo sistema de bombeamento, além da readequação de trechos da rede para maior eficiência no sistema.

“Essas obras representam um compromisso prioritário da Iguá Sergipe com a melhoria imediata da vida da população. Mesmo antes do início da operação plena, a empresa mobilizou recursos técnicos e financeiros para atuar em demandas urgentes e históricas. Estamos falando de investimentos relevantes para o alto sertão e centro-sul sergipano que envolvem dezenas de profissionais e equipamentos em campo”, destaca Cláudio Martins, diretor operacional da Iguá Sergipe.

O que está em andamento

Poço Redondo: implantação da adutora de 14 km da Estação de Tratamento de Água (ETA) Curralinho ao reservatório, promovendo autonomia hídrica e desvinculação da Adutora do Alto Sertão, beneficiando 33 mil habitantes.

Lagoa do Rancho / Porto da Folha: extensão de 10 km derivando da adutora do Semiárido, beneficiando aproximadamente 5 mil habitantes.

Riachão do Dantas / Lagarto: adutora de 25 km entre Tanque Novo e os dois municípios, beneficiando diretamente cerca de 20 mil moradores da região. Em Riachão do Dantas será realizado reforço na rede de água nas vias: Travessia João Cândido, Rua Alto do Cruzeiro, Rua do Cruzeiro, Travessia Cruzeiro e Travessa José Augusto.

Itabaiana / Moita Bonita: adutora de 10 km iniciada em março, com meta de reforçar abastecimento na região, beneficiando 11 mil habitantes. Em Moita Bonita, será realizado reforço na rede para melhorar a pressão e distribuição de água para, assim, fortalecer o abastecimento do município.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe