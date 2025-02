Obras estruturantes realizadas pelo Governo do Estado avançam em Aracaju

O Governo de Sergipe segue avançando em obras estruturante no estado. Nesta quinta-feira, 20, a equipe técnica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) realizou uma vistória sobre as principais obras que estão transformando Aracaju. O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, junto com técnicos da secretaria, visitou dois importantes empreendimentos que prometem melhorar a infraestrutura e a mobilidade da capital.

A primeira parada foi nas obras de adequação urbanística das praias do Litoral Sul – Trechos 3H e 4. Com 45% dos serviços executados e um investimento de R$ 5.265.293,85, a obra avança para tornar o mais novo cartão-postal de Aracaju ainda mais majestoso. O projeto de urbanização, conduzido pela Sedurbi e fiscalizado pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento turístico e urbanístico da região.

“O Litoral Sul de Aracaju já é um destino muito procurado por turistas e moradores, e essa urbanização tornará a área ainda mais atrativa, com mais acessibilidade e conforto. Estamos avançando conforme o cronograma e, até o final de abril, a gente entrega definitivamente toda a orla com esse complemento que faltava, interligando esse trecho à rótula que vai do Mosqueiro até a Praia do Viral”, detalhou o secretário.

Posteriormente, a visita foi até as obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da história de Sergipe. Com aporte inicial de R$ 318.268.670,35,o projeto contempla um viaduto de 180 metros na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar, uma ponte estaiada de 360 metros conectando a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio e mais de 2 km de ciclovias.

Além da engenharia imponente, a obra é acompanhada por 23 programas socioambientais que garantem a preservação da fauna, flora e recursos hídricos, mitigando 31 impactos ambientais mapeados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). “Os serviços estão avançando dentro do cronograma e com total responsabilidade. Mais do que infraestrutura, essas intervenções representam um novo cenário para Aracaju, com mais fluidez no trânsito, incentivo ao turismo e melhoria na qualidade de vida da população”, afirmou Luiz Roberto.

Foto: Marcos Rodrigues