OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SENADORA MARIA DO CARMO ALTERAM TRÂNSITO NA AVENIDA BEIRA MAR

O Governo de Sergipe informa que, em razão da instalação dos tapumes para o início dos serviços de sondagens voltados à implantação do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, a partir da manhã deste sábado (04), o trecho da Avenida Beira Mar após a ponte Presidente Juscelino Kubitschek (Parque dos Cajueiros), no sentido Praia/Centro, será parcialmente interditado.

A interdição de aproximadamente 450 metros de extensão compreende a pista de rolamento destinada aos ônibus do transporte público, ciclovia e passeio. Para garantir a segurança na trafegabilidade de pedestres e ciclistas, foi implantada uma faixa de pedestres após a ponte Juscelino Kubitschek, a fim de que estes possam atravessar para o lado oposto, bem como outra faixa 100 metros após a interseção com a Avenida Tancredo Neves, que viabiliza o retorno ao passeio e ciclovia.

Em função das obras, foram instaladas placas de sinalização nos dois sentidos da avenida, indicando a interdição da via, e o ponto de ônibus situado no trecho interditado foi transferido para 250 metros à frente de sua localização atual.

