OdontoSesc, BiblioSesc e Cine Sesc levarão serviços gratuitos para Propriá

Os moradores de Propriá receberão três unidades móveis do Serviço Social do Comércio (Sesc) no início de fevereiro. Na próxima sexta-feira (7), o BiblioSesc estará no município para visitação do acervo durante todo o dia. A partir das 18h30, no Cine Sesc, haverá contação de histórias seguida da exibição do filme Moana 1.

Já o caminhão adaptado com consultórios do OdontoSesc, realizará atendimento gratuito entre os dias 10 de fevereiro e 13 de março, de segunda a quarta-feira, das 8h às 15h30, e quinta-feira, das 8h às 12h.

As unidades ficarão na Praça Tobias Barreto, S/N, no Centro do município. O ponto de referência é em frente ao Colégio Nossa Senhora das Graças. A iniciativa é resultado de uma parceria firmada entre o Sistema Comércio/Sesc e a Prefeitura Municipal de Propriá.

O Sesc Sergipe está sob a direção de Aparecida Farias. O regional tem apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo, e do Sistema Comércio Sergipe, presidido por Marcos Andrade.

Por Maria Fontenele