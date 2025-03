OdontoSesc realiza atendimentos gratuitos no município de Japaratuba

A unidade móvel OdontoSesc está realizando atendimentos odontológicos gratuitos no município de Japaratuba até o dia 28 de abril de 2025. Essa iniciativa é fruto de um convênio entre o Sesc e a Prefeitura Municipal e busca promover saúde bucal e qualidade de vida para a população.

Instalada na Rodovia Reinaldo Moura (próximo a Secretaria de Obras), a unidade móvel conta com quatro consultórios odontológicos equipados com tecnologia de ponta, como aparelhos de radiografia, ultrassom dentário, fotopolimerizadores, barreiras estabilizadoras de ar, cubas ultrassônicas e autoclaves para esterilização de instrumentos. O espaço também é acessível, oferecendo ar-condicionado e elevador para pessoas com deficiência.

Segundo Aparecida Farias, diretora regional do Sesc, o OdontoSesc é um projeto do Departamento Nacional da instituição, apoiado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Presente em 26 estados brasileiros, o programa tem o objetivo de melhorar a saúde bucal e o bem-estar das comunidades atendidas. “Em Japaratuba, o OdontoSesc oferece serviços como raio-X, extração dental, profilaxia, periodontia, restauração e aplicação de flúor”, destacou a diretora.

Texto e foto ascom Sesc/Se