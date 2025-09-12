Oficina cria espaço para diálogo sobre aposentadoria, em Aracaju

“Um momento muito proveitoso e de grande troca de informações entre os profissionais do instituto.” Foi com essas palavras que a professora de inglês, Sônia Almeida da Escola Municipal Santa Rita de Cássia, definiu sua participação na oficina ‘Caminhos da Vida’, coordenada pelo Núcleo Psicossocial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev). O evento de Educação Permanente prossegue até o mês de dezembro.

A oficina aborda temas como saúde financeira e emocional, contribuindo para a formação de um espaço de reflexão entre os servidores que estão próximos da aposentadoria. Com essa iniciativa, o AjuPrev busca proporcionar uma preparação consciente e humanizada para todos. “Desde a sua concepção até hoje, nossa equipe está trabalhando ativamente na construção desse novo olhar sobre a previdência”, afirmou o coordenador do Núcleo Psicossocial, Vagner Mendonça.

Segundo informações do setor, a oficina tem como objetivo contemplar todas as secretarias, fundações e empresas municipais da Prefeitura de Aracaju. Nas quatro primeiras turmas, houve maior adesão de servidores das secretarias de Saúde e Educação, como a pedagoga Maria do Socorro Barbosa de Carvalho Santana, da Escola Municipal Professora Aurea Melo Zamor.

“Nós precisávamos ser ouvidos e também aprender com a experiência dos colegas, pois cada um tem seu projeto de vida. Cada participante desta turma trouxe suas experiências pessoais, que vieram agregar. Essa dinâmica de troca de informações durante essas três semanas com os profissionais do Aracaju Previdência e outros, como nutricionista, foi de extrema importância”, destacou a pedagoga.

Atividades

Entre as atividades desenvolvidas ao longo do ciclo de palestras estão: resgate emocional por meio de músicas que refletem a vida, redação de cartas relembrando a pessoa antes e depois da vida profissional, simulação financeira, tipos de previdência, dicas nutricionais e cuidados com a saúde física e mental. “Quando encerramos os encontros promovemos um momento de integração entre os participantes. É importante criar um espaço de descontração e aprendizagem, tudo isso contribui para quebrar a rotina do dia a dia dos profissionais”, disse a psicóloga do Núcleo, Simone Barbosa.

Durante a oficina Caminhos da Vida, os servidores recebem orientações e esclarecem dúvidas com profissionais como advogado previdenciário, contador, assistente social, psicólogos, enfermeiro, nutricionista e professor de educação física.

Texto e foto Rosângela Cruz