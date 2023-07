Oficina de bombons e trufas é realizada no bairro Santa Maria

Minicurso promovido pelo Instituto JCPM Aracaju, em parceria com o Senac, terá nova turma para mulheres atendidas pelo CRAS em 14 de agosto

Integrando a programação de férias, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) realiza oficina gratuita de bombons e trufas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Santa Maria, em Aracaju. A iniciativa é realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e busca levar oportunidade de geração de renda para os moradores do bairro. Quinze jovens participam das atividades e têm a oportunidade de aprender técnicas e receitas para a produção de doces e construir conhecimentos sobre precificação e rentabilidade.

“A oficina está sendo uma excelente oportunidade de formação para os jovens da comunidade, que são carentes de iniciativas como essa”, afirma Jacqueline Andrade Sucupira, coordenadora do CRAS Santa Maria.

O minicurso segue até o dia 9 de agosto e nova turma, voltada a mulheres atendidas pelo CRAS, será iniciada no dia 14 de agosto. As interessadas devem residir no bairro Santa Maria e procurar o Centro de Referência localizado na Avenida Principal, nº2577, bairro Santa Maria, em Aracaju. Mais informações podem ser obtidas ligando para os números (79) 3179- 3069 / 3065.

Oficinas de férias

A programação de férias do IJCPM Aracaju contempla outras nove oficinas que estão sendo realizadas na sede do Instituto e no Coworking ‘Bem Viver’ do Shopping Jardins: Negócio em Ação; Arte Digital no Celular; Desenvolvendo Habilidades Interpessoais; Game 2D; Cosméticos Naturais; Finanças Pessoais; Influências da Moda Afro: turbantes, amarrações e brincos; Cultura Antirracista; Tranças Afro; Ilustração.

Cursos semestrais

E seguem abertas até o dia 4 de agosto, as inscrições para cinco cursos gratuitos no IJCPM. Os candidatos devem ter de 16 a 24 anos e ser estudantes ou ex-alunos da rede pública de ensino de Aracaju e preencher o formulário disponível no perfil @IJCPM no Instagram. São ofertadas 160 vagas nas formações em: Informática Básica + Conectando Habilidades; Assistente Administrativo; Preparação para o Mundo do Trabalho; Inteligência Emocional e Ilustração. As cargas horárias variam de 78 a 140 horas durante o semestre, a depender da qualificação escolhida. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (79) 9 8101-1307.

Instituto JCPM

Desde dezembro de 2016, o IJCPM atua na capital sergipana elevando o potencial de empregabilidade e estimulando os crescimentos profissional e pessoal de jovens de 16 a 24 anos. A instituição oferece cursos de qualificação profissional, idiomas, informática e oficinas de férias, voltados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas.

Além da qualificação, o IJCPM auxilia o jovem a se inserir no mercado de trabalho. A partir das conclusões das turmas, é formado um Banco de Currículos cujo objetivo é fazer a ligação entre empregadores e a mão de obra recém-formada.

