Oficina de estofados pega fogo e fica destruída no bairro Siqueira Campos

Um incêndio atingiu uma residência onde funcionava uma oficina de estofados na madrugada desta quinta-feira (23), na rua Paraíba, bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) são de que o local estava vazio e não houve vítimas.

A equipe foi acionada por populares que perceberam a ocorrência. O CBM informou ainda que o fogo se alastrou rapidamente, por conta do material combustível semelhante à espuma e chegou a atingir grandes proporções, mas não se espalhou pelas casas vizinhas.

Foram utilizadas cinco viaturas do CBM e cerca de 12 mil litros de água para controlar o fogo.

Os agentes continuam no local para eliminar qualquer chance de resignação do incêndio. Ainda há liberação de fumaça tóxica e as pessoas foram evacuadas das proximidades.

Foto CBM/SE