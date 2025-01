Oficina de Máscaras no RioMar: evento gratuito para crianças

Seguindo a temática do universo Miraculous, o RA promove até 23 de fevereiro a Oficina de Máscaras, direcionada a crianças de todas as idades. O evento gratuito, promete diversão e criatividade ao ensinar os pequenos a confeccionar as icônicas máscaras dos heróis Ladybug e Cat Noir.

Utilizando técnicas simples de recorte e colagem, os participantes terão a oportunidade de criar seus próprios acessórios, se transformar em seus personagens favoritos e desfilar pelo shopping cheios de estilo.

Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo aplicativo do RioMar Aracaju (Android e iOS), e agendar o dia e o horário. As oficinas acontecem no corredor próximo à Kalunga, de segunda a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Oficina de Slime também é destaque

No mesmo período, as crianças também poderão participar da Oficina de Slime, seguindo a temática do universo de Ladybug e Cat Noir. A atividade promete uma experiência sensorial única e a participação será mediante o valor de R$ 25,00.

As oficinas prometem animar o verão das crianças, oferecendo momentos de diversão e criatividade para toda a família. Não perca! Para mais informações, acesse o app do RioMar Aracaju.

Serviço

O quê? Oficina de Máscaras e Slime usando a temática do universo Miraculous.

Quando? Até 23 de fevereiro.

Onde? Próximo à loja Kalunga RioMar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Quanto? Oficina de Máscara: gratuito (é preciso realizar agendamento pelo app RioMar Aracaju) l Oficina de Slime: R$ 25.

Classificação? Livre.

Lotti+Caldas Comunicação – foto ilustrativa